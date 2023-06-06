Користувачам IPhone приготуватись! Apple анонсувала iOS 17 — на які оновлення чекати та дата виходу

5 червня компанія Apple анонсувала вихід нової версії операційної системи iOS 17. На які зміни та оновлення очікувати користувачам смартфонів iPhone — розповімо у матеріалі.
Нова версія iOS 17 стане доступною для користувачів у вересні, разом із виходом iPhone 15.
Одним з основних оновлень, на які варто очікувати, є додаток Телефон. У новій версії можна буде персоналізувати контакти за допомогою постерів. Також, в Apple зауважили, що таке нововведення буде доступним й для сторонніх додатків для здійснення викликів.
Фото: Apple
Додаток FaceTime підтримуватиме аудіо- та відеоповідомлення, тож коли користувачі дзвонять комусь, хто недоступний у момент дзвінка, вони можуть залишити повідомлення, яке можна буде проглянути пізніше. Крім того, під час дзвінків у FaceTime з’явиться можливість використовувати реакції у вигляді emoji.
Ще одним нововведенням стануть повідомлення у реальному часі. Тобто, користувачам буде доступна функція переведення голосу в текст у режимі реального часу з відображенням на екрані.
Ще одним нововведенням стануть повідомлення у реальному часі. Тобто, користувачам буде доступна функція переведення голосу в текст у режимі реального часу з відображенням на екрані.
В додатку Повідомлення буде додано пошукові фільтри та велику кількість стікерів. Цікаво, що стікери можуть бути створені користувачем самостійно з Live-фотографій.
Крім того, з виходом нової версії, iOS вдосконалять функцію AirDrop для бездротового обміну файлами. Тепер, наблизивши пристрої один до одного, можна ділитися контактами. Ця функція працює не тільки між смартфонами, але і між iPhone та Apple Watch.
У iOS 17 також з’явиться новий додаток — Журнал. Це буде такий собі щоденник, в який користувачі зможуть записувати свої думки, а також додавати фото, музику.
Ще одним нововведенням, що очікує користувачів з виходом iOS 17, стане режим зарядки StandBy. За допомогою додаткового пристрою на ніжці телефон заряджатиметься у горизонтальному положенні й при цьому перетворюватиметься на невеликий домашній центр.
У ньому буде відображена така інформація, як календар, годинник, будильник тощо. Але зауважимо, що таку док-станцію користувачам iPhone доведеться докуповувати окремо.
У ньому буде відображена така інформація, як календар, годинник, будильник тощо. Але зауважимо, що таку док-станцію користувачам iPhone доведеться докуповувати окремо.
За попередніми даними, відомо, що оновлення операційної системи отримають такі моделі:
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