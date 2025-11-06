Как убрать прозрачность в iOS 26: настройка Liquid Glass

Apple продолжает совершенствовать стеклянный дизайн интерфейса в iOS 26, который получил название Liquid Glass. После выхода бета-версий пользователи заметили, что интерфейс местами слишком прозрачный, что усложняет восприятие текста и значков.

Новое обновление iOS 26.1 позволяет легко регулировать прозрачность и контролировать вид элементов интерфейса. Об этом пишет MacRumors.

Как убрать прозрачность в iOS 26

Чтобы убрать прозрачность в iOS 26, зайдите в Настройки > Экран и яркость > Liquid Glass. Здесь появилась возможность выбрать между двумя режимами:

Clear — стандартный эффект стеклянной прозрачности;

Tinted — менее прозрачный интерфейс, который улучшает контраст текста и значков.

Теперь можно решить, как убрать прозрачность на iOS 26, или сделать так, чтобы элементы выглядели более плотными и читаемыми.

Как отключить Liquid Glass на iOS 26

Для тех, кто хочет полностью отключить эффект стеклянного интерфейса, Apple предусмотрела простое решение.

В тех же настройках можно найти, как отключить прозрачность Liquid Glass iOS 26 и сделать интерфейс менее прозрачным или полностью отключить стеклянный эффект.

Как убрать прозрачность иконок iOS 26

Настройка Tinted влияет на все элементы интерфейса, включая иконки. Так что, если вы ищете способ как убрать прозрачность иконок iOS 26, эта функция поможет сделать их более контрастными и удобными для восприятия.

Дополнительные нововведения iOS 26

Кроме регулировки прозрачности, Apple добавила еще одну полезную функцию: теперь можно отключить свайп до камеры с экрана блокировки. Это пригодится тем, кто не хочет, чтобы кто-то мог делать снимки без разблокировки телефона.

Для этого зайдите в Настройки > Камера > Lock Screen Swipe to Open Camera.

