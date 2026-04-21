Тим Кук официально покидает пост гендиректора Apple: конец 15-летней эпохи

Во вторник, 21 апреля, технологический мир вздрогнул от официального сообщения: эпоха Тима Кука, которая длилась 15 лет, подходит к концу. С 1 сентября штурвал крупнейшей компании мира переходит к Джону Тернусу, человеку, который буквально рисовал современное лицо Apple. Об этом пишет телеканал NBC News.

Тим Кук не исчезает с радаров — он займет стратегическую должность исполнительного председателя совета директоров, но его эмоциональное прощание с постом СЕО уже разлетелось на цитаты.

Что сказал Тим Кук о работе в компании

В своем официальном обращении Кук не сдерживал чувств. Он дал понять, что Apple для него — это не просто бизнес, а смысл жизни:

— Руководить такой необычайной компанией было величайшей привилегией в моей жизни. Я люблю Apple всем своим существом. Я безмерно благодарен за возможность работать с этой командой гениальных, креативных и глубоко неравнодушных людей, чья преданность делу ежедневно меняет жизнь наших клиентов, — подчеркнул Тим Кук.

Джон Тернус: от разработчика до преемника

Новый директор Джон Тернус, который на 15 лет моложе своего предшественника, работает в компании с 2001 года. Именно его рука коснулась дизайна iPhone, AirPods и перехода компьютеров Mac на собственные чипы. Принимая вызов, Тернус высказался лаконично, но амбициозно:

Я глубоко благодарен за эту возможность нести миссию Apple дальше. Впереди — новые горизонты, и я готов продолжать создавать продукты, которые вдохновляют мир, — заявил будущий руководитель компании.

Почему это происходит именно сейчас

Слухи о том, что Кук планирует уйти, появились еще прошлой осенью. Несмотря на финансовый триумф (акции взлетели на 1700% за его каденцию), Apple в последнее время несколько забуксовала в гонке искусственного интеллекта.

Аналитики прямо говорят: компании нужен технократ. Вместо того чтобы строить собственный ИИ, Apple пришлось идти на поклон к Google, интегрируя систему Gemini. Кроме того, провал с VR-шлемом Vision Pro и задержки новой Siri подлили масла в огонь.

Политика, золото и дипломатия

Интересно, что в новой роли исполнительного председателя Кук станет своего рода послом Apple в мире большой политики. Его способность договариваться с властями стала легендарной. Чего стоит только его визит в Овальный кабинет, где он подарил Дональду Трампу 24-каратную золотую статую с логотипом Apple.

Кук останется де-факто амбассадором компании. Он будет помогать взаимодействовать с политиками по всему миру — это то, что он делает лучше любого другого в Кремниевой долине, — говорится во внутренних комментариях компании.

Смена СЕО влечет за собой цепную реакцию. Компанию уже покинул операционный директор Джефф Уильямс, которого когда-то считали фаворитом. Под вопросом будущее Джони Сруджи (создателя чипов М-серии) и руководителя ИИ-направления Джона Джаннандреа.

Вместо них на сцену выходят новые вице-президенты: Флетчер Роткопф (будущие смарт-очки) и Иван Крстич (кибербезопасность).

Недавно мы рассказывали, что iPhone 17 побил рекорды продаж предыдущей модели смартфона.

