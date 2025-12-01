Як вимкнути рекламу на телефоні: покрокова інструкція

Реклама на смартфонах Android може дратувати: від спливаючих банерів у браузері до нав’язливих оголошень в додатках чи на екрані блокування. Причини її появи — персоналізовані дані від Google, шкідливе ПЗ чи налаштування мережі. Експерти радять починати з вбудованих налаштувань, аби уникнути ризиків.

Читай у матеріалі, що викликає рекламу та які від неї позбутися на твоєму телефоні.

Що викликає рекламу на Android

Реклама з’являється через:

Персоналізовані оголошення від Google: сервіс збирає дані про твої інтереси.

Додатки та сповіщення: багато програм показують рекламу з метою монетизації.

Браузер і мережа: сайти та DNS-сервери передають рекламний контент.

Екран блокування: іноді через системні налаштування чи сторонні лаунчери.

Щоб вимкнути, почни з базових налаштувань — це безпечно і не вимагає додаткових дозволів.

Як вимкнути рекламу на телефоні через налаштування смартфона

Вимкни персоналізовану рекламу Google: відкрий Налаштування. Перейди до Google або Облікові записи — Google. Обери Реклама. Увімкни опцію Вимкнути персоналізацію реклами. На екрані побачиш перемикач — активуйте його. Це зменшить таргетовану рекламу, але не видалить її повністю. Перевір та видали шкідливі додатки: у Налаштуваннях обери Додатки. Переглянь список, знайди підозрілі (наприклад, з невідомими назвами чи великим споживанням даних). Натисни на додаток — Видалити. Якщо реклама з’являється на екрані блокування, перевір Спеціальний доступ — Доступ до сповіщень і вимкни їх для сумнівних програм. Вимкни сповіщення від додатків: у Налаштуваннях — Сповіщення — Сповіщення додатків. Обери додаток (наприклад, браузер чи гру) і вимкни Дозволити сповіщення. Це блокує push-рекламу. Налаштування браузера (для Chrome): Відкрий Chrome, натисни три крапки вгорі праворуч — Налаштування — Конфіденційність та безпека — Налаштування сайтів — Спливаючі вікна та переадресації — увімкни блокування. Також перевір Реклама і активуй Блокувати нав’язливу рекламу. Це зменшить банери на сайтах.

Як вимкнути рекламу на телефоні: зміна DNS для блокування реклами

Якщо реклама лишається, спробуй підміну DNS-сервера — це блокує рекламні домени на рівні мережі. У Налаштуваннях — Мережа та інтернет — Розширені налаштування — Приватний DNS. Обери Вказати ім’я хоста провайдера приватного DNS і введи один з актуальних на 2025 рік:

dns.adguard.com (AdGuard DNS);

dns.nextdns.io (NextDNS);

9.9.9.9 (Quad9) — фокус на безпеці, блокує шкідливі сайти;

1.1.1.3 (Cloudflare з сімейним захистом) — блокує рекламу та відвертий контент.

Після збереження перезавантаж телефон — це працює без root-прав і не впливає на швидкість.

Попередження про додатки для блокування реклами

Багато користувачів встановлюють додатки на кшталт AdGuard, Blokada чи AdAway, але вони вимагають широких дозволів — доступ до VPN, викликів чи даних, що дає їм контроль над усім трафіком. Це ризиковано: ненадійні додатки можуть збирати персональні дані чи шпигувати.

Ці кроки допоможуть зменшити рекламу на 80–90%, але повністю її уникнути складно через модель монетизації Android.

