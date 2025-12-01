Як вимкнути рекламу на телефоні: покрокова інструкція

Реклама на смартфонах Android може дратувати: від спливаючих банерів у браузері до нав’язливих оголошень в додатках чи на екрані блокування. Причини її появи — персоналізовані дані від Google, шкідливе ПЗ чи налаштування мережі. Експерти радять починати з вбудованих налаштувань, аби уникнути ризиків.
Читай у матеріалі, що викликає рекламу та які від неї позбутися на твоєму телефоні.
Що викликає рекламу на Android
Реклама з’являється через:
- Персоналізовані оголошення від Google: сервіс збирає дані про твої інтереси.
- Додатки та сповіщення: багато програм показують рекламу з метою монетизації.
- Браузер і мережа: сайти та DNS-сервери передають рекламний контент.
- Екран блокування: іноді через системні налаштування чи сторонні лаунчери.
Щоб вимкнути, почни з базових налаштувань — це безпечно і не вимагає додаткових дозволів.
Як вимкнути рекламу на телефоні через налаштування смартфона
- Вимкни персоналізовану рекламу Google: відкрий Налаштування. Перейди до Google або Облікові записи — Google. Обери Реклама. Увімкни опцію Вимкнути персоналізацію реклами. На екрані побачиш перемикач — активуйте його. Це зменшить таргетовану рекламу, але не видалить її повністю.
- Перевір та видали шкідливі додатки: у Налаштуваннях обери Додатки. Переглянь список, знайди підозрілі (наприклад, з невідомими назвами чи великим споживанням даних). Натисни на додаток — Видалити. Якщо реклама з’являється на екрані блокування, перевір Спеціальний доступ — Доступ до сповіщень і вимкни їх для сумнівних програм.
- Вимкни сповіщення від додатків: у Налаштуваннях — Сповіщення — Сповіщення додатків. Обери додаток (наприклад, браузер чи гру) і вимкни Дозволити сповіщення. Це блокує push-рекламу.
- Налаштування браузера (для Chrome): Відкрий Chrome, натисни три крапки вгорі праворуч — Налаштування — Конфіденційність та безпека — Налаштування сайтів — Спливаючі вікна та переадресації — увімкни блокування. Також перевір Реклама і активуй Блокувати нав’язливу рекламу. Це зменшить банери на сайтах.
Як вимкнути рекламу на телефоні: зміна DNS для блокування реклами
Якщо реклама лишається, спробуй підміну DNS-сервера — це блокує рекламні домени на рівні мережі. У Налаштуваннях — Мережа та інтернет — Розширені налаштування — Приватний DNS. Обери Вказати ім’я хоста провайдера приватного DNS і введи один з актуальних на 2025 рік:
- dns.adguard.com (AdGuard DNS);
- dns.nextdns.io (NextDNS);
- 9.9.9.9 (Quad9) — фокус на безпеці, блокує шкідливі сайти;
- 1.1.1.3 (Cloudflare з сімейним захистом) — блокує рекламу та відвертий контент.
Після збереження перезавантаж телефон — це працює без root-прав і не впливає на швидкість.
Попередження про додатки для блокування реклами
Багато користувачів встановлюють додатки на кшталт AdGuard, Blokada чи AdAway, але вони вимагають широких дозволів — доступ до VPN, викликів чи даних, що дає їм контроль над усім трафіком. Це ризиковано: ненадійні додатки можуть збирати персональні дані чи шпигувати.
Ці кроки допоможуть зменшити рекламу на 80–90%, але повністю її уникнути складно через модель монетизації Android.
