Що робити, якщо зламали WhatsApp: покрокова інструкція дій

Злам акаунта WhatsApp — поширена проблема, яка може призвести до втрати особистих даних. Якщо ти не можеш увійти, а хакер використовує твій номер, не панікуй: WhatsApp має вбудовані механізми відновлення.

Читай у матеріалі, що робити якщо тебе зламали у застосунку та як відновити свій акаунт.

Що робити якщо зламали WhatsApp: як розпізнати хакера та порядок дій при зломі акаунту

Процес відновлення зламаного акаунту подібний як для Android, так і для iPhone, оскільки весь процес залежить від номера телефону. Як зрозуміти, що акаунт зламаний:

Ти отримуєш сповіщення про вхід з нового пристрою.

Повідомлення надсилаються без твого відома.

Акаунт виходить з усіх пристроїв або з’являються невідомі сеанси в налаштуваннях.

Ось покрокова інструкція за офіційними рекомендаціями WhatsApp щодо відновлення доступу:

Видали та перевстанови додаток. Завантаж додаток та введи свій номер телефону. Підтвердь номер: отримай 6-значний код через SMS. Якщо хакер вже ввійшов, ти автоматично вийдеш з його пристрою. Хакер міг увімкнути PIN-код 2FA — зачекай 7 днів, після чого акаунт автоматично деактивується, і ти зможеш увійти заново. Не намагайся ввести неправильний PIN, бо це подовжить блокування до 7 днів. Звернися в підтримку WhatsApp: Надішли email на support@whatsapp.com з описом проблеми англійською мовою. Додай докази (скріншоти, якщо є). Повідом друзів: Через інші месенджери попередь контакти, аби вони не реагували на підозрілі повідомлення від твого акаунта. Увімкни 2FA після відновлення: В налаштуваннях WhatsApp — Акаунт — Двоетапна перевірка — встанови PIN-код для захисту.

Додаткові поради, яких варто дотримуватися, аби знов не натрапити на шахраїв.

Не ділися кодами верифікації — це головний спосіб злому.

Використовуй біометрію (відбиток пальця чи Face ID) для входу.

Якщо акаунт заблоковано за спам через дії хакера, звернися в підтримку.

Відновлення можливе в 90% випадків, якщо діяти швидко та оперативно. Якщо проблема лишається і ти ніяк не можеш увійти у власний акаунт, тоді звернися до фахівців з цифрової безпеки.

Раніше ми писали, як вимкнути рекламу на телефоні — читай у матеріалі, що для цього потрібно зробити.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!