Чому твій ноутбук швидше зношується: 12 типових причин

Комп’ютери стали невід’ємною частиною повсякденного життя, але прості звички можуть призвести до їхнього швидкого виходу з ладу. BGR опублікувало статтю про 12 типових помилок, які руйнують техніку, і дало рекомендації, як їх уникнути.

Читай у матеріалі, які помилки не варто допускати для довшого життя ноутбука.

Причини, через які ноутбук швидше “вмирає”

Щоденні звички часто пошкоджують пристрій непомітно. Наприклад, пил накопичується на вентиляторах, блокуючи охолодження, що призводить до перегріву та уповільнення системи. Розміщення ноутбука на ліжку чи подушці блокує вентиляційні отвори, утримуючи тепло всередині. Ігнорування оновлень програмного забезпечення відкриває двері для хакерів і шкідливого ПЗ, що з часом зношує апаратну частину та робить систему нестабільною.

Ось ключові помилки, виділені в статті:

Ігнорування накопичення пилу блокує систему охолодження.

Пил осідає на вентиляторах, радіаторах і вентиляційних отворах, створюючи шар, який блокує потік повітря. Це призводить до перегріву, термічного тротлінгу (захисного механізму, який автоматично знижує продуктивність процесора або відеокарти, щоб запобігти їх перегріву та пошкодженню), пошкоджень компонентів і навіть ризику пожежі. Використання ноутбука на м’яких поверхнях блокує потік повітря.

Розміщення ноутбука на ліжку чи подушці перекриває вентиляційні отвори, викликаючи перегрів, прискорення роботи вентиляторів і деградацію батареї. Повне розряджання батареї швидко її вбиває.

Часті розряди до 0% і повні заряди погіршують хімію батареї, скорочуючи цикли зарядки. Дефрагментація SSD прискорює їх знос.

На відміну від HDD, дефрагментація не потрібна для SSD через їхню флеш-пам’ять, але вона витрачає обмежені цикли запису, скорочуючи термін служби. Неправильне відкриття ноутбука ламає шарніри екрана.

Відкриття однією рукою з кута створює нерівномірне навантаження на шарніри, що призводить до тріщин, пошкоджень проводів і дорогого ремонту. Старі захисники від стрибків напруги не зупиняють перепади.

Перепади напруги можуть спалити материнську плату, блок живлення чи процесор; старі захисники втрачають ефективність після кількох таких подій. Статичний розряд може миттєво спалити компоненти.

Електростатичний розряд (ESD) пошкоджує материнську плату, RAM чи GPU під час ремонту, чи чистки. Занадто багато вкладок у браузері може призвести до збоїв комп’ютера.

Кожна вкладка споживає RAM і CPU, викликаючи уповільнення, зависання, перегрів і краші. Повторне використання паролів ризикує повним захопленням акаунтів.

Якщо один сайт зламано, хакери можуть використати той самий пароль для інших акаунтів, призводячи до крадіжки даних, фінансів чи ідентичності. Нерозважні оновлення BIOS можуть “зацеглити” материнську плату.

Оновлення BIOS ризиковане: перерви чи несумісність роблять плату непридатною, комп’ютер не завантажується, дані важко відновити. Ігнорування оновлень ПЗ робить вас вразливими.

Застаріле ПЗ має вразливості, які хакери експлуатують для встановлення malware, крадіжки даних чи ransomware. Розлиття рідин може закоротити ноутбук і викликати корозію.

Рідини проникають у материнську плату, викликаючи коротке замикання чи поступову корозію, що призводить до повної відмови через тижні.

Щоб цього запобігти, необхідно розвивати позитивні звички: регулярно чистити комп’ютер стисненим повітрям, використовувати антистатичні засоби під час ремонту, встановлювати оновлення автоматично та не їсти за ноутбуком.

