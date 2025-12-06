Стиль життя Техно

Чому твій ноутбук швидше зношується: 12 типових причин

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 06 Грудня 2025, 19:00 3 хв.
помилки, що псують ноутбук
Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь