Windows 10 не відпускає: пів мільярда ПК залишаються без переходу на Windows 11

Парадокс 2025 року: попри офіційне завершення підтримки десятки, користувачі не поспішають переходити на нову ОС. У Dell порахували, скільки саме комп’ютерів застрягли в минулому, і цифри вражають.

Здавалося б, час Windows 10 вийшов. Операційна система, якій вже стукнуло 10 років, офіційно досягла фіналу свого життєвого циклу. Але реальність така, що десятка тримається за ринок набагато міцніше, ніж очікували в Microsoft. Користувачі переходять на Windows 11 значно повільніше, ніж свого часу мігрували з сімки чи вісімки.

Справжній масштаб проблеми (або можливостей — дивлячись для кого) розкрили у компанії Dell. Операційний директор Джеффрі Кларк під час звіту про прибутки за третій квартал озвучив цікаву статистику. За його словами, ситуація на ринку ПК виглядає так:

500 мільйонів ПК технічно можуть потягнути Windows 11, але їхні власники просто не оновлюються; Ще 500 мільйонів ПК (віком понад 4 роки) фізично не відповідають суворим вимогам нової ОС і залишаються за бортом.

У нас є близько 500 мільйонів машин, здатних працювати з Windows 11, але не оновлених. І є ще 500 мільйонів, яким чотири роки, але які не можуть працювати з Windows 11, — зазначив Кларк, маючи на увазі глобальний ринок, а не лише техніку Dell.

Чому так сталося

Це перший випадок, коли ми чуємо настільки конкретні цифри щодо відмовників. Якщо з першою категорією все зрозуміло — люди просто звикли до стабільної роботи Windows 10 і не бачать сенсу щось змінювати, то друга група стала заручником політики Microsoft.

Жорсткі апаратні вимоги Windows 11 (наявність TPM-модуля, конкретні покоління процесорів) фактично відрізали величезний парк цілком робочої техніки, проданої за останнє десятиліття.

Що кажуть у Microsoft

Цікаво, що дані Dell з’явилися лише через тиждень після гучної заяви Павана Давулурі, керівника напрямку Windows.

Він стверджував, що на Windows 11 покладається майже мільярд людей. Формулювання досить розмите: зазвичай корпорація звітує про кількість активних пристроїв, а слово покладаються може включати й корпоративні ліцензії, і хмарні сервіси.

Що це означає для ринку

Для таких гігантів, як Dell, ця ситуація — золота жила. Джеффрі Кларк не приховує: застарілий парк техніки — це чудовий шанс підштовхнути клієнтів до покупки нових комп’ютерів, особливо модних зараз AI-PC (ПК зі штучним інтелектом).

Проте реальність прозаїчніша: мільйони людей продовжать користуватися Windows 10 навіть без оновлень безпеки, просто тому, що їхні комп’ютери все ще працюють, а купувати нові заради зміни інтерфейсу готовий далеко не кожен.

