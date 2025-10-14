Підтримка Windows 10 закінчується: що робити тим, хто не готовий змінювати версію

14 жовтня 2025 року — дата, яка ознаменує кінець епохи для мільйонів користувачів по всьому світу. Саме сьогодні Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10, яка досі встановлена на понад 400 мільйонах комп’ютерів глобально та на близько 54% пристроїв в Україні.

Це означає, що ОС більше не отримуватиме оновлень безпеки, виправлень помилок чи технічної допомоги від виробника. Але що робити тим, хто не готовий розпрощатися із системою? Чи є способи продовжити її використання без значних ризиків?

Читай у матеріалі, що очікує тих, хто зараз на Windows 10, та чи є розв’язання цієї проблеми.

Ризики продовження використання без підтримки

Після припинення підтримки комп’ютери на Windows 10 стануть вразливими до кіберзагроз: вірусів, шкідливого ПЗ та хакерських атак. Крім того, можливі проблеми з продуктивністю — система працюватиме повільніше, нові програми та ігри можуть не запускатися або функціонувати нестабільно.

Наприклад, ігри втратять підтримку сучасних технологій, як DirectStorage, а онлайн-проекти на кшталт Fortnite чи Call of Duty ризикують стати нестабільними. Також припиниться сумісність з деяким ПЗ, зокрема Microsoft 365 та Office версій 2016-2021, а застосунки на зразок OneNote взагалі перестануть працювати з 14 жовтня 2025 року.

Опитування показують, що чверть користувачів планують ігнорувати ці ризики, але експерти радять не ризикувати даними та безпекою.

Програма розширених оновлень безпеки (ESU): тимчасове рятівне коло

Microsoft пропонує програму Extended Security Updates (ESU), яка дозволить отримувати критичні оновлення безпеки ще на рік — до 13 жовтня 2026 року для приватних користувачів, а для бізнесу — до трьох років.

Щоб доєднатися до програми, система повинна бути оновлена до версії 22H2, а реєстрація відбувається через налаштування Windows Update у розділі Enroll in Extended Security Updates. Також потрібен обліковий запис Microsoft.

Вартість програми для індивідуальних користувачів — близько 30 доларів США за рік (для бізнесу — 61 долар з подорожчанням кожного року), з подальшим зростанням ціни. Однак є способи отримати ESU безкоштовно:

Для жителів Європи: участь у програмі безкоштовна через регіональні регуляції.

Через резервне копіювання в OneDrive: під час реєстрації обери опцію Back up your PC settings для синхронізації налаштувань з OneDrive. Безкоштовний об’єм — 5 ГБ, але якщо копія перевищить ліміт, доведеться доплатити за додаткове місце.

За допомогою Microsoft Rewards: використай 1000 балів програми для активації ESU.

Альтернативи: оновлення до Windows 11 чи новий ПК

Найкращим варіантом Microsoft вважає перехід на Windows 11. Багато пристроїв на Windows 10 не відповідають цим вимогам, тому користувачам доведеться або оновити апаратне забезпечення, або придбати новий комп’ютер.

Якщо на апгрейд ти не маєш можливості, ESU дозволить виграти час. Кожен сьомий користувач планує купити новий пристрій, але для решти це можливість підготуватися до змін без поспіху.

Однак скоро має бути нова версія OC — читай у матеріалі, коли вийде Windows 12 та що очікувати від новинки.

