Як зменшити масштаб екрана на комп’ютері чи ноутбуці — найзручніші способи

Змінювати розмір зображення на комп’ютері дуже просто — достатньо натиснути кілька кнопок. Однак іноді потрібно зменшити весь екран, і для цього потрібно змінити роздільну здатність екрана. Як зменшити масштаб екрана на ноутбуці та комп’ютері без втрати якості — читай у матеріалі.

Як зменшити масштаб екрана на ноутбуці чи комп’ютері

Як зменшити масштаб екрана за допомогою клавіатури

Дуже зручний спосіб, особливо для тих, хто працює на ноутбуці без миші. Це найшвидший і найпростіший варіант.

вибери сторінку, яку потрібно зменшити, натиснувши її;

утримуй клавішу Ctrl на клавіатурі та натисни клавішу , розташовану у верхній частині клавіатури між 0 та знаком =;

також можна зменшити масштаб, утримуючи Ctrl і прокручуючи коліщатко миші вниз.

Як зменшити масштаб екрана у браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

Цей спосіб допоможе змінити масштаб сторінки в будь-якому браузері.

відкрий браузер Google Chrome (або інший) та знайди піктограму меню. Вона має вигляд трьох горизонтальних ліній і зазвичай розташовується у верхньому правому куті вікна, поряд з адресним рядком;

в меню знайди розділ: Масштаб , розташований приблизно в середині списку. Тут ти побачиш кнопки – + , а також поточний відсоток збільшення сторінки.

, розташований приблизно в середині списку. Тут ти побачиш кнопки , а також поточний відсоток збільшення сторінки. щоб зменшити масштаб, натискай кнопку – до тих пір, поки не досягнеш потрібного розміру.

Як змінити роздільну здатність екрана

Між роздільною здатністю та масштабом має бути правильне співвідношення, тоді якість значків на екрані буде високою. Шукати правильний баланс доведеться самому (-ій), як кажуть, на око.

відкрий меню Пуск , натиснувши кнопку ⊞ Win у нижньому лівому куті клавіатури. Цей метод дозволяє зменшити масштаб всього екрану, що робить вікна, меню та значки менше, а робочий простір — більше. Зовні навіть здається, що кількість значків на робочому столі зменшилася;

, натиснувши кнопку у нижньому лівому куті клавіатури. Цей метод дозволяє зменшити масштаб всього екрану, що робить вікна, меню та значки менше, а робочий простір — більше. Зовні навіть здається, що кількість значків на робочому столі зменшилася; перейди в Панель управління та відкрий її. Вибери Система > Екран > Розширені налаштування екрана (цей пункт розташований у нижній частині меню: Екран ).

та відкрий її. Вибери (цей пункт розташований у нижній частині меню: ). Щоб змінити роздільну здатність, використовуй список, що випадає в розділі: Роздільна здатність. Чим вище значення роздільної здатності, тим меншими будуть елементи на екрані. Після внесення змін підтвердь їх.

Як змінити масштаб екрана: кілька корисних порад

Якщо ти хочеш повернути розмір зображення, натисни Ctrl+0.

Якщо не вдається зменшити зображення вищевикладеними способами, спробуй перезавантажити комп’ютер — це допоможе повернути стандартні налаштування, за винятком роздільної здатності.

Якщо потрібно збільшити або зменшити лише певні області екрана — використовуй програму Екранна лупа. Знайти її можна через Пуск → Програми → Стандартні → Спеціальні можливості → Екранна лупа або через пошук за словом: лупа.

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