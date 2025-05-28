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Як зменшити масштаб екрана на комп’ютері чи ноутбуці — найзручніші способи

Ольга Петухова, редакторка сайту 28 Травня 2025, 15:00
Як зменшити масштаб екрана на комп’ютері чи ноутбуці — найзручніші способи
Фото Pexels

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