Як зменшити масштаб екрана на комп’ютері чи ноутбуці — найзручніші способи

Фото Pexels Змінювати розмір зображення на комп’ютері дуже просто — достатньо натиснути кілька кнопок. Однак іноді потрібно зменшити весь екран, і для цього потрібно змінити роздільну здатність екрана. Як зменшити масштаб екрана на ноутбуці та комп’ютері без втрати якості — читай у матеріалі. Як зменшити масштаб екрана на ноутбуці чи комп’ютері Як зменшити масштаб екрана за допомогою клавіатури Дуже зручний спосіб, особливо для тих, хто працює на ноутбуці без миші. Це найшвидший і найпростіший варіант. вибери сторінку, яку потрібно зменшити, натиснувши її; утримуй клавішу Ctrl на клавіатурі та натисни клавішу, розташовану у верхній частині клавіатури між 0 та знаком =; також можна зменшити масштаб, утримуючи Ctrl і прокручуючи коліщатко миші вниз. Як зменшити масштаб екрана у браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge Цей спосіб допоможе змінити масштаб сторінки в будь-якому браузері. відкрий браузер Google Chrome (або інший) та знайди піктограму меню. Вона має вигляд трьох горизонтальних ліній і зазвичай розташовується у верхньому правому куті вікна, поряд з адресним рядком; в меню знайди розділ: Масштаб, розташований приблизно в середині списку. Тут ти побачиш кнопки – +, а також поточний відсоток збільшення сторінки. щоб зменшити масштаб, натискай кнопку – до тих пір, поки не досягнеш потрібного розміру. Читати на тему Як очистити кеш браузера: покрокова інструкція для Google Chrome, Safari, Firefox, Opera Як почистити кеш у найпопулярніших браузерах Google Chrome, Safari, Firefox, Opera — читай у матеріалі Як змінити роздільну здатність екрана Між роздільною здатністю та масштабом має бути правильне співвідношення, тоді якість значків на екрані буде високою. Шукати правильний баланс доведеться самому (-ій), як кажуть, на око. відкрий меню Пуск, натиснувши кнопку ⊞ Win у нижньому лівому куті клавіатури. Цей метод дозволяє зменшити масштаб всього екрану, що робить вікна, меню та значки менше, а робочий простір — більше. Зовні навіть здається, що кількість значків на робочому столі зменшилася; перейди в Панель управління та відкрий її. Вибери Система > Екран > Розширені налаштування екрана (цей пункт розташований у нижній частині меню: Екран). Щоб змінити роздільну здатність, використовуй список, що випадає в розділі: Роздільна здатність. Чим вище значення роздільної здатності, тим меншими будуть елементи на екрані. Після внесення змін підтвердь їх. Як змінити масштаб екрана: кілька корисних порад Якщо ти хочеш повернути розмір зображення, натисни Ctrl+0. Якщо не вдається зменшити зображення вищевикладеними способами, спробуй перезавантажити комп’ютер — це допоможе повернути стандартні налаштування, за винятком роздільної здатності. Якщо потрібно збільшити або зменшити лише певні області екрана — використовуй програму Екранна лупа. Знайти її можна через Пуск → Програми → Стандартні → Спеціальні можливості → Екранна лупа або через пошук за словом: лупа. Дізнайся також: як підключити інтернет з телефону до комп’ютера, даємо покрокову інструкцію. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: лайфхаки, техніка Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter