Как уменьшить масштаб экрана на компьютере или ноутбуке — самые удобные способы

Фото Pexels Изменять размер изображения на компьютере очень просто — достаточно нажать несколько клавиш. Однако иногда нужно уменьшить весь экран, и для этого требуется изменить разрешение экрана. Как уменьшить масштаб экрана на ноутбуке и компьютере без потери качества — читай в материале. Как уменьшить масштаб экрана на ноутбуке или компьютере Как уменьшить масштаб экрана помощью клавиатуры Этот способ очень удобен, особенно для тех, кто работает на ноутбуке без мыши. Это самый быстрый и простой вариант. выбери страницу, которую нужно уменьшить, нажав на нее; удерживай клавишу Ctrl на клавиатуре и нажми клавишу —, расположенную в верхней части клавиатуры между 0 и знаком =; также можно уменьшить масштаб, удерживая Ctrl и прокручивая колесико мыши вниз. Как уменьшить масштаб экрана в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge Этот способ поможет изменить масштаб страницы в любом из браузеров. открой браузер Google Chrome (или другой) и найди значок меню. Он выглядит как три горизонтальные линии и обычно располагается в верхнем правом углу окна, рядом с адресной строкой; в меню найди раздел: Масштаб, расположенный примерно в середине списка. Здесь ты увидишь кнопки — и +, а также текущий процент увеличения страницы. чтобы уменьшить масштаб, нажимай кнопку — до тех пор, пока не достигнешь нужного размера. Читать по теме Как очистить кэш браузера: пошаговая инструкция для Google Chrome, Safari, Firefox, Opera Как очистить кеш и файлы куки в самых популярных браузерах: Chrome, Safari, Firefox и Opera — читай в материале Как изменить разрешение экрана Между разрешением и масштабом должно быть верное соотношение, тогда качество значков на экране будет высоким. Искать правильный баланс придется самому (-ой) и, как говорится, на глаз. открой меню Пуск, нажав кнопку ⊞ Win в нижнем левом углу клавиатуры. Этот метод позволяет уменьшить масштаб всего экрана, что делает окна, меню и значки меньше, а рабочее пространство — больше. Внешне даже может показаться, что количество значков на рабочем столе уменьшилось; перейди в Панель управления и открой ее. Выбери Система > Экран > Расширенные настройки экрана (этот пункт расположен в нижней части меню: Экран). чтобы изменить разрешение, используй выпадающий список в разделе: Разрешение. Чем выше значение разрешения, тем меньше будут элементы на экране. После внесения изменений подтверди их. Как изменить масштаб экрана: несколько полезных советов Если ты хочешь вернуть исходный размер изображения, нажми Ctrl+0. Если не удается уменьшить изображение вышеизложенными способами, попробуй перезагрузить компьютер — это поможет вернуть стандартные настройки, за исключением разрешения. Если тебе нужно увеличить или уменьшить лишь определенные области экрана — используй приложение Экранная лупа. Найти ее можно через Пуск → Программы → Стандартные → Специальные возможности → Экранная лупа, либо через поиск по слову: лупа. Узнай также: как подключить интернет с телефона к компьютеру, даем пошаговую инструкцию. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: лайфхаки, техніка Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter