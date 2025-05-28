Как уменьшить масштаб экрана на компьютере или ноутбуке — самые удобные способы

Изменять размер изображения на компьютере очень просто — достаточно нажать несколько клавиш. Однако иногда нужно уменьшить весь экран, и для этого требуется изменить разрешение экрана. Как уменьшить масштаб экрана на ноутбуке и компьютере без потери качества — читай в материале.

Как уменьшить масштаб экрана на ноутбуке или компьютере

Как уменьшить масштаб экрана помощью клавиатуры

Этот способ очень удобен, особенно для тех, кто работает на ноутбуке без мыши. Это самый быстрый и простой вариант.

выбери страницу, которую нужно уменьшить, нажав на нее;

удерживай клавишу Ctrl на клавиатуре и нажми клавишу — , расположенную в верхней части клавиатуры между 0 и знаком =;

на клавиатуре и нажми клавишу , расположенную в верхней части клавиатуры между и знаком также можно уменьшить масштаб, удерживая Ctrl и прокручивая колесико мыши вниз.

Как уменьшить масштаб экрана в браузерах Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

Этот способ поможет изменить масштаб страницы в любом из браузеров.

открой браузер Google Chrome (или другой) и найди значок меню. Он выглядит как три горизонтальные линии и обычно располагается в верхнем правом углу окна, рядом с адресной строкой;

(или другой) и найди значок меню. Он выглядит как три горизонтальные линии и обычно располагается в верхнем правом углу окна, рядом с адресной строкой; в меню найди раздел: Масштаб , расположенный примерно в середине списка. Здесь ты увидишь кнопки — и + , а также текущий процент увеличения страницы.

, расположенный примерно в середине списка. Здесь ты увидишь кнопки и , а также текущий процент увеличения страницы. чтобы уменьшить масштаб, нажимай кнопку — до тех пор, пока не достигнешь нужного размера.

Как изменить разрешение экрана

Между разрешением и масштабом должно быть верное соотношение, тогда качество значков на экране будет высоким. Искать правильный баланс придется самому (-ой) и, как говорится, на глаз.

открой меню Пуск , нажав кнопку ⊞ Win в нижнем левом углу клавиатуры. Этот метод позволяет уменьшить масштаб всего экрана, что делает окна, меню и значки меньше, а рабочее пространство — больше. Внешне даже может показаться, что количество значков на рабочем столе уменьшилось;

, нажав кнопку в нижнем левом углу клавиатуры. Этот метод позволяет уменьшить масштаб всего экрана, что делает окна, меню и значки меньше, а рабочее пространство — больше. Внешне даже может показаться, что количество значков на рабочем столе уменьшилось; перейди в Панель управления и открой ее. Выбери Система > Экран > Расширенные настройки экрана (этот пункт расположен в нижней части меню: Экран).

и открой ее. Выбери (этот пункт расположен в нижней части меню: Экран). чтобы изменить разрешение, используй выпадающий список в разделе: Разрешение. Чем выше значение разрешения, тем меньше будут элементы на экране. После внесения изменений подтверди их.

Как изменить масштаб экрана: несколько полезных советов

Если ты хочешь вернуть исходный размер изображения, нажми Ctrl+0. Если не удается уменьшить изображение вышеизложенными способами, попробуй перезагрузить компьютер — это поможет вернуть стандартные настройки, за исключением разрешения.

Если тебе нужно увеличить или уменьшить лишь определенные области экрана — используй приложение Экранная лупа. Найти ее можно через Пуск → Программы → Стандартные → Специальные возможности → Экранная лупа, либо через поиск по слову: лупа. Узнай также: как подключить интернет с телефона к компьютеру, даем пошаговую инструкцию.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.