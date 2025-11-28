Windows 10 не отпускает: полмиллиарда ПК остаются без перехода на Windows 11

Парадокс 2025 года: несмотря на официальное завершение поддержки десятки, пользователи не спешат переходить на новую ОС. В Dell подсчитали, сколько именно компьютеров застряли в прошлом, и цифры впечатляют.

Казалось бы, время Windows 10 вышло. Операционная система, которой уже исполнилось 10 лет, официально достигла финала своего жизненного цикла.

Но реальность такова, что десятка держится на рынке гораздо крепче, чем ожидали в Microsoft. Пользователи переходят на Windows 11 значительно медленнее, чем когда-то мигрировали с семерки или восьмерки.

Настоящий масштаб проблемы (или возможностей — смотря для кого) раскрыли в компании Dell. Операционный директор Джеффри Кларк во время отчёта о прибыли за третий квартал озвучил интересную статистику. По его словам, ситуация на рынке ПК выглядит так:

• 500 миллионов ПК технически могут потянуть Windows 11, но их владельцы просто не обновляются;

• Еще 500 миллионов ПК (старше 4 лет) физически не соответствуют жестким требованиям новой ОС и остаются за бортом.

У нас есть около 500 миллионов машин, способных работать с Windows 11, но не обновленных. И есть еще 500 миллионов, которым четыре года, но которые не могут работать с Windows 11, — отметил Кларк, имея в виду глобальный рынок, а не только технику Dell.

Почему так произошло

Это первый случай, когда мы слышим настолько конкретные цифры относительно отказников. Если с первой категорией все понятно — люди просто привыкли к стабильной работе Windows 10 и не видят смысла что-то менять, то вторая группа стала заложником политики Microsoft.

Жесткие аппаратные требования Windows 11 (наличие TPM-модуля, конкретные поколения процессоров) фактически отрезали огромный парк вполне рабочей техники, проданной за последнее десятилетие.

Что говорят в Microsoft

Интересно, что данные Dell появились всего через неделю после громкого заявления Павана Давулури, руководителя направления Windows.

Он утверждал, что на Windows 11 полагается почти миллиард людей. Формулировка довольно размытая: обычно корпорация отчитывается о количестве активных устройств, а слово полагаются может включать и корпоративные лицензии, и облачные сервисы.

Что это означает для рынка

Для таких гигантов, как Dell, эта ситуация — золотая жила. Джеффри Кларк не скрывает: устаревший парк техники — это отличный шанс подтолкнуть клиентов к покупке новых компьютеров, особенно модных сейчас AI-PC (ПК с искусственным интеллектом).

Однако реальность прозаичнее: миллионы людей продолжат пользоваться Windows 10 даже без обновлений безопасности, просто потому что их компьютеры всё ещё работают, а покупать новые ради смены интерфейса готов далеко не каждый.

Однако скоро должна выйти новая версия ОС — читай в материале, когда выйдет Windows 12 и чего ожидать от новинки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!