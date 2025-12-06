Почему ваш ноутбук быстрее изнашивается: 12 типичных причин

Компьютеры стали неотъемлемой частью повседневной жизни, но простые привычки могут привести к их быстрому выходу из строя. BGR опубликовало статью о 12 типичных ошибках, разрушающих технику, и дало рекомендации, как их избежать.

Читай в материале, какие ошибки не следует допускать для более долгой жизни ноутбука.

Причины, по которым ноутбук скорее “умирает”

Ежедневные привычки часто повреждают устройство незаметно. Например, пыль накапливается на вентиляторах, блокируя охлаждение, что приводит к перегреву и замедлению системы. Размещение ноутбука на кровати или подушке блокирует вентиляционные отверстия, удерживая тепло внутри. Игнорирование обновлений программного обеспечения открывает двери для хакеров и вредоносных программ, что со временем изнашивает аппаратную часть и делает систему нестабильной.

Вот ключевые ошибки, выделенные в статье:

Игнорирование накопления пыли блокирует охлаждающую систему.

Пыль оседает на вентиляторах, радиаторах и вентиляционных отверстиях, создавая слой, блокирующий поток воздуха. Это приводит к перегреву, термическому тротлингу (защитному механизму, который автоматически снижает производительность процессора или видеокарты, чтобы предотвратить их перегрев и повреждение), повреждения компонентов и даже риск пожара. Использование ноутбука на мягких поверхностях блокирует поток воздуха.

Размещение ноутбука на кровати или подушке перекрывает вентиляционные отверстия, вызывая перегрев, ускорение работы вентиляторов и деградацию батареи. Полная разрядка батареи быстро убивает ее.

Частые разряды до 0% и полные заряды ухудшают химию батареи, сокращая циклы зарядки. Дефрагментация SSD ускоряет их износ.

В отличие от HDD дефрагментация не нужна для SSD из-за их флэш-памяти, но она тратит ограниченные циклы записи, сокращая срок службы. Неправильное открытие ноутбука ломает шарниры экрана.

Открытие одной рукой из угла создает неравномерную нагрузку на шарниры, что приводит к трещинам, повреждениям проводов и дорогостоящему ремонту. Старые защитники от скачков напряжения не останавливают перепады.

Перепады напряжения могут сжечь материнскую плату, блок питания или процессор; старые защитники теряют эффективность после нескольких событий. Статический разряд может мгновенно сжечь компоненты.

Электростатический разряд (ESD) повреждает материнскую плату, RAM или GPU при ремонте или чистке. Слишком много вкладок в браузере может привести к сбоям компьютера.

Каждая вкладка потребляет RAM и CPU, вызывая замедление, зависание, перегрев и краши. Повторное использование паролей рискует полным захватом аккаунтов.

Если один сайт взломан, хакеры могут использовать тот же пароль для других аккаунтов, что приводит к краже данных, финансов или идентичности. Обдуманные обновления BIOS могут “зацементировать” материнскую плату.

Обновление BIOS рисковано: перерывы или несовместимость делают плату непригодной, компьютер не загружается, данные трудно восстановить. Игнорирование обновлений ПО делает вас уязвимыми.

Устаревшее ПО имеет уязвимости, которые хакеры эксплуатируют для установки malware, кражи данных или ransomware. Разлив жидкостей может сократить ноутбук и вызвать коррозию.

Жидкости проникают в материнскую плату, вызывая короткое замыкание или постепенную коррозию, что приводит к полному отказу через недели.

Чтобы предотвратить это, необходимо развивать положительные привычки: регулярно чистить компьютер сжатым воздухом, использовать антистатические средства во время ремонта, устанавливать обновления автоматически и не есть за ноутбуком.

