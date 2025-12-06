Стиль жизни Техно

Почему ваш ноутбук быстрее изнашивается: 12 типичных причин

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 06 декабря 2025, 19:00 3 мин.
ошибки, портящие ноутбук
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь