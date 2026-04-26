Роботы учатся готовить: новая технология позволяет нарезать и чистить овощи любой формы

До недавнего времени робот на кухне был скорее дорогим программируемым манипулятором, чем настоящим помощником. Главная проблема заключалась в форме продуктов: если машина привыкла к идеально ровным кабачкам, то кривая морковь или бугристая картошка становились для нее невыполнимым квестом.

Однако исследователи из Швейцарии нашли решение, которое изменит правила игры в кулинарной робототехнике.

Благодаря новой технологии манипуляции, роботы наконец научились понимать геометрию предметов так же естественно, как это делает человек. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ювелирная чистка и работа в хаосе: на что уже способны андроиды

Вместо того чтобы заучивать сотни различных моделей овощей, новая система создает облако точек — трехмерную карту поверхности объекта. Используя сложные математические алгоритмы, робот мгновенно определяет ключевые изгибы и неровности продукта.

Это позволяет машине мгновенно адаптироваться: она одинаково умело почистит и гладкий банан, и покрученный сладкий батат. Технология базируется на дифференциальной геометрии, что позволяет роботу буквально чувствовать поверхность и плавно вести нож или нож для чистки (пиллер) вдоль кривых линий.

Читать по теме Искусственный интеллект у власти: Албания назначила министра работа Робот будет руководить государственными закупками.

От чистки до нарезки: что уже умеют машины

Во время тестов роботы успешно выполнили несколько сложных задач:

Прецизионная чистка: робот адаптирует силу нажатия, чтобы снимать только тонкую кожуру, независимо от бугристости овоща;

Сложная нарезка: машина самостоятельно рассчитывает угол наклона лезвия для идеальной нарезки продуктов неправильной формы;

Работа в хаосе : система остается стабильной даже тогда, когда сенсоры работают с помехами или когда продукты на столе лежат кучей.

Раньше для каждого нового типа продукта робота приходилось переучивать или загружать новые базы данных. Новый метод — это zero-shot transfer, то есть способность машины работать с неизвестным объектом с первого раза.

Но кулинария — это только начало. Те же принципы точности и адаптивности к сложным формам уже находят применение в медицине. Недавно в США представили первого робота-андроида, предназначенного для работы в медицинских лабораториях.

