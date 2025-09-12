Искусственный интеллект у власти: Албания назначила министра работа

Впервые в истории правительство Албании ввело в свой состав цифрового министра — чиновника на основе искусственного интеллекта. Его назвали Diella, что в переводе с албанского означает солнце.

О таком новаторском решении сообщило агентство Reuters.

Премьер-министр Эди Рама представил Diella во время презентации нового состава правительства.

По словам политика, новая министр не имеет физического присутствия, однако считается полноценным членом кабинета министров.

Ее главная миссия — администрирование тендеров и контроль за процедурами государственных закупок, в рамках которых государство заключает контракты с частными компаниями.

Почему Албания пошла на эксперимент

Назначение цифровой министрши не случайно. Албания на протяжении многих лет борется с масштабной коррупцией, в частности в сфере госзакупок.

Именно там не раз вспыхивали скандалы, связанные с откатами и непрозрачными сделками. Страна также известна активностью организованных преступных группировок, которые занимаются отмыванием средств, полученных от наркоторговли и нелегальной торговли оружием.

Такие обстоятельства осложняют для Албании процесс интеграции в Европейский Союз. Премьер Рама неоднократно заявлял, что планирует завершить вступление страны в ЕС к 2030 году, и шаг с внедрением искусственного интеллекта в правительство он называет одним из символов прозрачности и реформ.

🇦🇱 Update: AI Minister “Diella” could become Albania’s next prime minister. In his “Albania 2030” presentation, PM Edi Rama expressed his wish for Albania to become the first country led by an AI government. https://t.co/vycBDblKlZ — kos_data (@kos_data) September 11, 2025

До назначения в правительство Diella уже была известна албанцам как виртуальный помощник на государственной платформе e-Albania.

Там она помогала гражданам и бизнесу оформлять документы в онлайн-режиме: от свидетельств и справок до электронных печатей. Интерфейс Diella разработали в стиле традиционной национальной одежды, чтобы подчеркнуть её «албанскую идентичность.

Пока что в правительстве Албании не раскрывают, насколько велик будет уровень человеческого контроля над цифровой министршей. Также неизвестно, какие механизмы безопасности введены, чтобы исключить риск манипуляций со стороны людей, которые могут влиять на её алгоритмы.

Несмотря на это, назначение Diella уже стало информационной сенсацией в мире. Ведь Албания стала одной из первых стран, официально интегрировавших искусственный интеллект в структуру высшей власти, фактически поселив его в кабинете министров.

