AI Factory — как проект от Минцифры улучшит работу ИИ-помощника в Дії

Украина работает над созданием AI Factory — инфраструктуры специально для стабильной работы ИИ. В Минцифре сообщили, что этот проект позволит создать первую государственную инфраструктуру для запуска и масштабирования AI-продуктов в стране.

AI Factory — государственная ИИ-инфраструктура: детали

Благодаря этой разработке, данные государства и граждан с AI-сервисов будут оставаться в Украине и будут защищены суверенными дата-центрами. В то же время, ИИ-продукты для украинцев, Сил обороны и госсектора станут еще быстрее.

На инфраструктуре AI Factory будут работать ключевые государственные ИИ-сервисы, созданные WINWIN AI Center of Excellence специально для Министерства цифровой трансформации.

В первую очередь речь идет о ИИ-помощнике в Дії. Также AI Factory будут использовать для AI-тьютора в Мрії, а затем для проектов в сферах обороны, медицины и научных исследований.

Новая инфраструктура обеспечит стабильную работу по следующим направлениям:

техническое оборудование для работы ИИ-сервисов: вычислительные кластеры, серверы, хранилища данных;

программное обеспечение для тренировки моделей и подготовки данных;

инструменты для работы с данными и интеграции сервисов с реестрами;

обучающие программы для специалистов, которые будут работать с ИИ-решениями.

В Минцифре уверены, что запуск AI Factory станет шагом к технологическому суверенитету и цифровой безопасности Украины. А также это развитие своей независимой AI-экосистемы, где решения создаются внутри государства для граждан.

Напомним, ранее Минцифры сообщали о разработке собственной ИИ-модели. Она будет доступна госучреждениям, университетам, ученым, общественным организациям и бизнесу. Читай, когда планируют представить первую версию.

