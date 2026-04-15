Холостяк и искусственный интеллект: работы Starlight Media претендуют на премию GEMA Europe

Украинская медиаиндустрия снова доказывает свой высокий уровень на международной арене. На этот раз в центре внимания — медиакомпания Starlight Media, чьи работы попали в шорт-лист авторитетной европейской премии GEMA Europe 2026.

Компания представлена сразу в двух номинациях, что подчеркивает ее мастерство как в классическом промо, так и в использовании сверхсовременных технологий.

Холостяк и ИИ: за что отметили украинцев

Первая номинация — Specialty Videos (категория роликов без использования кадров из самой программы). Здесь эксперты отметили яркую промокампанию 14-го сезона легендарного проекта Холостяк.

Этот успех стал результатом работы большой творческой команды. Над идеей и воплощением работали директор по маркетингу Лидия Панькив и проморежиссер Наталья Проценко. На съемочной площадке процесс координировали режиссер Ангелина Степаненко и оператор-постановщик Елена Чеховская.

Весомый вклад внесли продюсеры Ольга Шпачук, Елена Кийко и линейный продюсер Гоша Максимяк, а за хореографию отвечал Константин Гордиенко. Постпродакшн и финальный вид продукта обеспечили монтажер Анатолий Дьяконов, специалисты по визуальным эффектам Александр Антонов и Андрей Асламов, колорист Влад Чернолясов и узнаваемый бренд-голос Демьян Радзивилюк.

Второй шорт-лист Starlight Media получила в специальной категории AI Content. Речь идет о B2B сиззле осеннего сезона — креативном видео, построенном на взаимодействии зрителя с искусственным интеллектом. По замыслу, именно ИИ помогает пользователю ориентироваться в контенте медиагруппы.

Над этим технологическим проектом работали копирайтер Владимир Горбатюк, монтажер Яна Малышко, моушн-дизайнер Матвей Бабак, звукорежиссер Влад Симонов и продюсер Андрей Левитин под руководством креативных директоров Алексея Игнатьева и Алексея Репика. Общую маркетинговую стратегию курировала Елена Мартынова.

Системный успех: почему украинский креатив в тренде

GEMA Europe является одним из важнейших событий в мире маркетинга развлекательного контента. Церемония награждения состоится 3 июня в Амстердаме. Событие объединит лучших профессионалов отрасли в рамках GEMA Day, где будут обсуждать будущее индустрии и награждать самые смелые кейсы.

Для команды Starlight Media это далеко не первый международный триумф. Ранее они уже забирали награды GEMA Awards Global за трейлер к ленте “Дивия “(категория Телевидение и стриминг) и победу в Key Art за визуальное оформление сериала “Перевозчица”.

Фото: Starlight Media.

Высокие достижения на международных премиях — это результат работы людей, которые не боятся экспериментировать. Как отмечал СЕО Starlight Media Александр Богуцкий в своем интервью, двери компании всегда открыты для креативных личностей.

