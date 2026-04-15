Холостяк та штучний інтелект: роботи Starlight Media претендують на премію GEMA Europe

Українська медіаіндустрія знову доводить свій високий рівень на міжнародній арені. Цього разу у центрі уваги — медіакомпанія Starlight Media, чиї роботи потрапили до шортліста авторитетної європейської премії GEMA Europe 2026.

Компанія представлена одразу у двох номінаціях, що підкреслює її майстерність як у класичному промо, так і у використанні надсучасних технологій.

Холостяк та ШІ: за що відзначили українців

Перша номінація — Specialty Videos (категорія роликів без використання кадрів із самої програми). Тут експерти відзначили яскраву промокампанію 14-го сезону легендарного проєкту Холостяк.

Цей успіх став результатом роботи великої творчої команди. Над ідеєю та втіленням працювали директорка з маркетингу Лідія Паньків і проморежисерка Наталія Проценко. На знімальному майданчику процес координували режисерка Ангеліна Степаненко та операторка-постановниця Олена Чеховська.

Вагомий внесок зробили продюсерки Ольга Шпачук, Олена Кійко та лінійний продюсер Гоша Максим’як, а за хореографію відповідав Костянтин Гордієнко. Постпродакшен та фінальний вигляд продукту забезпечили монтажер Анатолій Д’яконов, фахівці з візуальних ефектів Олександр Антонов і Андрій Асламов, колорист Влад Чернолясов та впізнаваний бренд-голос Дем’ян Радзивілюк.

Другий шортлист Starlight Media отримала у спеціальній категорії AI Content. Йдеться про B2B сізл осіннього сезону — креативне відео, побудоване на взаємодії глядача зі штучним інтелектом. За задумом, саме ШІ допомагає користувачу орієнтуватися в контенті медіагрупи.

Над цим технологічним проєктом працювали копірайтер Володимир Горбатюк, монтажерка Яна Малишко, моушен-дизайнер Матвій Бабак, звукорежисер Влад Симонов та продюсер Андрій Левітін під керівництвом креативних директорів Олексія Ігнатьєва та Олексія Рєпіка. Загальну маркетингову стратегію курувала Олена Мартинова.

Читати на тему Талант, що світить крізь пітьму: Starlight Media анонсує новинки сезону 2026

Системний успіх: чому український креатив у тренді

GEMA Europe є однією з найважливіших подій у світі маркетингу розважального контенту. Церемонія нагородження відбудеться 3 червня в Амстердамі. Подія об’єднає кращих професіоналів галузі в межах GEMA Day, де обговорюватимуть майбутнє індустрії та нагороджуватимуть найсміливіші кейси.

Для команди Starlight Media це далеко не перший міжнародний тріумф. Раніше вони вже забирали нагороди GEMA Awards Global за трейлер до стрічки “Дівія” (категорія Телебачення та стримінг) та перемогу в Key Art за візуальне оформлення серіалу “Перевізниця”.

Фото: Starlight Media.

Високі досягнення на міжнародних преміях — це результат роботи людей, які не бояться експериментувати. Як зазначав СЕО Starlight Media Олександр Богуцький у своє інтерв’ю, двері компанії завжди відкриті для креативних особистостей.

