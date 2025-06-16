Потрапити на телебачення легко! СЕО Starlight Media Олександр Богуцький в інтервʼю Fedoriv Vlog

Потрапити на телебачення у 2025 році, здається, може кожен! Головне — бажання! СЕО Starlight Media Олександр Богуцький поділився, що телебачення пройшло трансформацію, і квиток туди можна отримати не за мільйон!

Розповідаємо більше про зміни, найпопулярніші телепродукти та цінності компанії.

Роль телебачення та успіх Starlight Media: Олександр Богуцький про головне

СЕО Starlight Media Олександр Богуцький став героєм випуску Fedoriv Vlog. В інтервʼю він поділився, що допомагає компанії залишатися лідером уваги глядачів, а ще чому діджитал — не конкурент телебаченню, а додаткова можливість дистрибуції контенту.

Телебачення перестало бути місцем, куди квиток коштує мільйон доларів, — каже Олександр Богуцький.

Олександр поділився, що на телебаченні не можна накрутити перегляди, на відміну від інших медіа. Статистика не зросте коштом ботів. І саме тут за продажами видно результати співпраці.

— Диджитал — це теж майданчик для трансляції контенту. Але 60% найпопулярніших шоу у YouTube — це телешоу. Всі вони — частина української культури. Телебачення для країни — це щось особливе, тому що ми створюємо кожен день національні проекти.

У 2024 році Starlight Media зробили 97 зі 100 найпопулярніших телепродуктів України.

В інтерв’ю Олександр розповів і як отримати приріст клієнтів. За словами СЕО Starlight Media, компанії мають виділяти бюджет на рекламу на телебаченні. А вже потім дбати про бренд, слоган, ролики та інтеграцію. Так результати будуть помітними та швидкими.

Андрій Федорів потрапив за лаштунки телевізійної кухні! Олександр Богуцький провів йому екскурсію новим знімальним майданчиком кулінарного шоу МастерШеф.

Тож Андрій мав нагоду познайомитися із суддями проекту — Ектором Хіменесом-Браво, Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським. А ще отримав від них білий фартух!

Щобільше, ведучий Fedoriv Vlog побував на місці учасників квіз-шоу Поле — і разом з Олександром Богуцьким вони зійшлися у батлі про слогани відомих брендів.

Подивитися випуск Fedoriv Vlog з Олександром Богуцьким можна за посиланням.

Раніше ми розповідали історію операторки проектів Супермама, МастерШеф та Холостяк.

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