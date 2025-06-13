Якщо є бажання, то перешкод немає: як операторка ламає стереотипи в професії

Дар’я Іванчук-Слуцька — ім’я, яке вже дев’ять років лунає на українському телебаченні, з них вісім — у складі команди Starlight Media.

Вона пройшла шлях від інженерки камери до провідної операторки, працюючи над такими відомими проектами як Супермама, МастерШеф, Холостяк та багатьма іншими.

Її історія — це наочний приклад того, що наполегливість, талант і щире бажання можуть зламати будь-які стереотипи, зокрема й ті, що стосуються гендерного поділу професій.

Шлях до об’єктива

Потяг до кадру з’явився у Дар’ї ще в шкільні роки, коли вона відвідувала фотогурток.

Захоплення фотографією, баченням композиції та роботою зі світлом переросло у прагнення опанувати операторське мистецтво.

Згодом Дар’я вступила до Київського національного університету культури й мистецтв за спеціальністю Оператор кіно і телебачення.

Після навчання, розпочавши кар’єру на телеканалі UA Культура, де пропрацювала майже рік, вона перейшла у Starlight Media.

Там вона працювала інженеркою камери та фокус-пулеркою, здобуваючи неоціненний досвід роботи з технікою та знімальним процесом.

Саме на проекті Супермама, починаючи з третього сезону, Дар’я вперше спробувала себе в ролі операторки, і ця роль стала її покликанням.

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Виклики та гендерні стереотипи

Операторська робота традиційно вважається чоловічою професією, переважно через її фізичну складність.

Дар’я підтверджує, що неодноразово стикалася зі скептичними зауваженнями від колег-чоловіків, які сумнівалися в її здатності виконувати фізично важку роботу.

Проте, як вона сама зазначає:

Якщо є бажання, то перешкод немає.

Дар’я не лише доводить свою професійність, а й власноруч переносить все необхідне обладнання — камеру, штатив, монітори, тим самим ламаючи упередження про “нежіночу” роботу.

Цікаво, що, за її словами, робота інженерки камери була навіть фізично складнішою через необхідність збирати та налаштовувати велику кількість техніки.

В умовах повномасштабної війни в Україні спостерігається збільшення кількості жінок у цій професії.

Через мобілізацію чоловіків, які пішли на фронт, для жінок відкрилося більше можливостей реалізувати себе в операторській справі.

Хоча за кордоном жінок-операторок, можливо, більше, ніж в Україні, співвідношення все одно залишається на користь чоловіків.

Творчість та професійний ріст

Дар’я віддає перевагу проектам, які дозволяють максимально проявити творчість і власне бачення.

Хоча телевізійні проекти часто мають чіткий формат, який вимагає його дотримання, такі шоу, як Холостяк, дають більше простору для роботи зі світлом та втілення індивідуального стилю.

Найскладнішим аспектом роботи Дар’я вважає довготривале сидіння за камерою без руху, що може бути дуже виснажливим.

Вона викладала в школі операторів Starlight Media, відзначаючи високий рівень освіти в Україні, але водночас вказуючи на складнощі з подальшим працевлаштуванням через перевищення кількості випускників над вакансіями.

Проте, зараз ситуація покращується, і для молодих спеціалістів, особливо дівчат, з’являється більше можливостей для здобуття досвіду безпосередньо на знімальних майданчиках.

У світі операторського мистецтва постійно з’являються нові технології та оновлюється техніка, що вимагає безперервного навчання.

Дар’я підкреслює, що українські фахівці створюють якісний телевізійний продукт, і було б чудово мати програми обміну досвідом з іноземними колегами.

Бажання — головне в будь-якій справі

Ключовий меседж Дар’ї Іванчук-Слуцької полягає в тому, що будь-яку професію можна опанувати, якщо йти до мети.

Для оператора, за її словами, головне — це бажання, вміння відчувати камеру, “жити кадром” і розуміти подальший розвиток подій. Якщо ці якості присутні, то всі труднощі можна легко подолати.

Її історія є надихаючим прикладом того, як пристрасть до своєї справи та незламна воля можуть відкрити будь-які двері, попри всі перешкоди та застарілі стереотипи.

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