Історії Розповіді

Український Шлях Святого Якова: як пілігрими відкривають Поділля та допомагають ЗСУ

Марія Дзюба, редакторка сайту 12 Червня 2025, 08:00
Український Шлях Святого Якова: як пілігрими відкривають Поділля та допомагають ЗСУ
Фото BBC

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