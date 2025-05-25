Еверест жіночої сили: історії жінок, які підкорюють не лише гори, а й життя

Альпінізм завжди вважався виключно чоловічим видом спорту, символом мужності та сили.

Жінкам у ньому не було місця — їхня фізична та емоційна витривалість ставилася під сумнів.

Перші жінки, які наважувалися підкорювати вершини, здебільшого супроводжували своїх чоловіків або братів, рідко очолюючи маршрути.

Проте часи змінюються, і сьогодні дедалі більше жінок обирають гірські вершини, де повітря розріджене, а відчуття себе справжньою — глибше.

Детальніше в цій темі розбирались ELLE.

Альпінізм: більше ніж спорт

Бути альпіністкою — це унікальне поєднання сили та тендітності. Це про рішучість зробити крок у невідомість, коли під ногами крихкий лід, а над головою безмежне небо.

Це про вміння розуміти природу, довіряти своїй інтуїції та відчувати світ усім своїм єством.

Історія знає чимало прикладів жінок, які кинули виклик упередженням і підкорили неприступні вершини.

Піонери жіночого альпінізму

Генрієтта д’Анжу — перша французька альпіністка, яка у 1838 році, у віці 44 років, наважилася підкорити Монблан.

Уявіть Францію 1830-х років, де дами носили корсети та проводили час у салонах.

Аристократка Генрієтта, успадкувавши після смерті батька невеликий маєток і свободу, мріяла про подорожі.

Почувши про сходження на Монблан, вона вирішила приєднатися. З командою з 16 гідів, носіїв і лікаря, Генрієтта повільно, але впевнено долала висоту в довгій вовняній сукні.

На висоті майже п’яти тисяч метрів вона відкоркувала шампанське, проголосивши тост за свободу, і вписала своє ім’я в історію жіночого альпінізму.

Її прозвали нареченою Монблану (la fiancée du Mont Blanc), і хоча вона більше не підіймалася так високо, її ім’я стало символом першої жіночої перемоги над “недоступною” висотою.

Жанетт Іммінк, народжена в 1853 році в Нідерландах, стала другою відомою жінкою-альпіністкою. Вона змінила саме сприйняття жінок у горах.

Розлучившись із чоловіком, Жанетт разом із сином оселилася біля підніжжя Доломітових Альп в Італії.

Там вона вперше одягла штани — це був справжній скандал у суспільстві, де такий одяг для жінок вважався непристойним.

Попри це, Жанетт безстрашно лазила по скелях, відкривала нові маршрути, які й сьогодні вважаються екстремальними.

Гіди, які її супроводжували, дивувалися її витривалості, визнаючи, що вона не поступається найкращим чоловікам-альпіністам.

Жанетт не шукала слави, вона шукала відчуття життя, що з’являється там, де прірва зовсім близько, а серце б’ється в унісон із вітром.

Вона залишила альпінізм у 40 років, але її спадщина — це символ нової жіночої сміливості.

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Сучасні підкорювачки вершин

Ванда Руткевич — польська інженерка, яка народилася в 1943 році в Литві. Зовні тендітна, вона володіла надзвичайною внутрішньою дисципліною.

Її життя стало романом з висотою, де не було місця зраді.

Попри те, що в її часи жінкам навіть не дозволяли ходити в одну експедицію з чоловіками, Ванда стала професійною альпіністкою.

У 1978 році вона стала першою європейкою, яка піднялася на Еверест. Її вдачу називали феноменом Руткевич через холодну розсудливість, залізну волю та відсутність страху.

Вона пережила загибель багатьох друзів у експедиціях, але щоразу поверталася в гори.

У 1992 році Ванда зникла під час сходження на Канченджангу. Руткевич залишила після себе книжки, щоденники та легенду, надихнувши жінок йти в гори по-своєму: глибоко, інтуїтивно, без зайвого галасу.

Герлінде Кальтенбруннер, народилась в 1970 році в Австрії, здійснила своє перше сходження у 13 років.

Тоді вона відчула щось сакральне: спокій, силу та ясність.

Працюючи медсестрою, Герлінде відкладала кожну копійку на експедиції.

Зрештою, вона стала першою жінкою, яка підкорила всі 14 восьмитисячників без кисню. Її стиль — повільний, неконфліктний.

Вона ніколи не змагалася за швидкість чи медалі, для неї кожна гора — це розмова, яку не можна квапити.

Герлінде часто поверталася назад, якщо відчувала небезпеку, і саме це врятувало їй життя там, де інші гинули.

Вона не ставила себе проти природи, а йшла з нею поруч.

Сьогодні Герлінде викладає, пише книги та навчає філософії “повільного альпінізму” — глибокої присутності в горах.

Найла Кіані — перша пакистанка, яка підкорила 11 із 14 восьмитисячників світу. Вона виросла в країні, де жінкам часто нав’язують певні ролі, але Найла — інша.

Вона вивчала аерокосмічну інженерію, працювала в банківській сфері, народила двох дітей і мріяла про гори.

Її шлях до вершин був тернистим: без державної підтримки та спеціальних програм. Першу експедицію вона фінансувала самостійно.

Перший восьмитисячник, Гашербрум II, став для неї доказом того, що все можливо. За ним були К2, Еверест, Лхоцзе, Манаслу, Канченджанга — кожне сходження на межі можливостей.

Найла стала не лише прикладом жіночої сили, а й відкритою поборницею прав дівчат у Пакистані.

Вона говорить про сексизм, відсутність доступу до освіти й про те, що кожна дівчина заслуговує на власні вершини — не обов’язково гірські. Її історія — це боротьба за право йти до своєї мрії.

Крістін Харіла, народжена в 1986 році в Норвегії, довела, що швидкість може йти поруч зі свідомістю.

У 2023 році вона встановила світовий рекорд, пройшовши всі 14 восьмитисячників за 92 дні разом з Тендженом Ламою Шерпою.

Хоча вона й була змушена зійти з маршруту під час лижних перегонів до Південного полюса через травму, Крістін не зупиняється.

З 2025 року вона організовує експедиції для підлітків, навчаючи їх берегти природу, а не підкорювати її.

Її філософія:

Ти не повинна ставати як чоловік, щоб бути сильною. Бути жінкою вже достатньо.

Її історія — це не боротьба з горами, а союз з ними та життя на висоті без втрати совісті.

Ваші власні вершини

У кожної з нас є свої вершини. Вони не завжди позначені на картах і не завжди вкриті снігом.

Це може бути рішення почати все з нуля, вийти з токсичних стосунків, народити дитину або не народити, очолити проект, вирушити в соло-подорож, повернути собі своє тіло, голос, бажання.

Бути підкорювачкою — це не завжди про гори, але завжди про себе.

Раніше ми розповідали, як українська альпіністка Ірина Галай успішно підкорила складну і небезпечну вершину Аннапурна — одну з найвищих у світі.

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