Еверест лише для обраних! Непал оновлює правила для альпіністів

Мрія піднятися на найвищу точку світу стане недосяжною для багатьох. Непал оголосив про плани значно ускладнити процес отримання дозволів на сходження на Еверест. Тепер лише ті, хто вже має досвід успішного підкорення гімалайської вершини висотою понад 7000 метрів, зможуть претендувати на право випробувати себе на 8 849-метровій вершині.

Такий крок допоможе зменшити наплив туристів, уникнути черг у зоні смерті та підвищити рівень безпеки під час маршруту.

Без досвіду — зась

За даними Reuters, за останні роки біля Евересту постійно переповнені маршрути. Сотні альпіністів змушені годинами чекати у небезпечних умовах на висоті, де рівень кисню критично низький.

Через це і наслідки не забарилися. У 2023 році на горі загинули щонайменше 12 осіб, ще п’ятеро зникли безвісти. Непал видав рекордні 478 дозволів на сходження. Проте ці цифри спровокували хвилю критики з боку міжнародної спільноти.

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Згідно з запропонованим законопроектом, дозвіл на сходження буде видаватися лише після документального підтвердження успішного підкорення хоча б однієї 7000-метрової вершини в Непалі. Крім того, супроводжувати альпіністів повинні тільки громадяни Непалу: сардари (керівники груп) та сертифіковані гірські гіди.

А що вважають експерти

Вже деякі експерти висловили своє занепокоєння: обмеження лише непальськими вершинами та гідами можуть створити нові проблеми.

Це не має жодного сенсу. І я б також додав до цього списку гори, які знаходяться на висоті близько 7 000 метрів.

Про це зазначив Лукас Фуртенбах із компанії Furtenbach Adventures.

Експерт наголосив, що кваліфікація гідів має бути головним критерієм, а не їх громадянство.



Також існує й ще одна проблема: знайти доступну вершину висотою понад 7000 метрів у Непалі не так просто.

Занадто важко знайти прийнятну вершину висотою понад 7000 метрів у Непалі, — зауважив Гаррет Медісон із компанії Madison Mountaineering.

Хоча в країні відкрито понад 400 гірських вершин для сходження, лише 74 з них мають висоту понад 7000 метрів. З них популярними серед альпіністів є одиниці.

Попри критику законопроект вже зареєстрований у Національній асамблеї. Тому, цілком ймовірно, що документ вже скоро може набути чинності.

А раніше ми тобі розповідали, як чотирирічна Зара з Чехії підкорила Еверест.

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