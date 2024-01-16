Підкорила Еверест: як чотирирічна Зара з Чехії самостійно піднялася на висоту 5300 метрів

Зара з Чехії самостійно досягла висоти 5300 метрів над рівнем моря. Вона вирушила на Еверест разом зі своїм батьком та старшим братом, діставшись базового табору на горі, відомого як EBC. Їхня сімейна експедиція до базового табору та назад становила близько 270 кілометрів.

Сходження на гору відбулося 7 січня 2024 року, завдяки чому Зара стала наймолодшою людиною, що підкорила цю вершину. Її брат поділився фотографіями з походу у своєму Instagram.

Брат Зари повідомив про зимову погоду та морози від -20 до -25 градусів за Цельсієм у базовому таборі. Зара успішно піднялася на декілька вершин вище 5000 метрів і відмінно адаптувалася до навколишніх умов.

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Маленька дівчинка навіть обігнала багатьох інших треккерів завдяки своїй фізичній формі.

Умови в лоджах були складними, часто без опалення і з температурою нижче -10 °C.

Зара, якій лише чотири роки, виявилася дуже добре підготовленою і витривалою. Вона зростала у сільській місцевості Малайзії. Тому змалечку їй доводилося долати великі відстані у джунглях.

Вона звикла до холоду, оскільки ніколи не купається в теплій воді та підтримує високий рівень насичення киснем в крові завдяки щоденному бігу в екстремальних умовах.

До встановлення нового рекорду Зарою, наймолодшою людиною, яка досягла базового табору Евересту, був п’ятирічний хлопчик з Індії.

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