Чим славиться Самбірщина: історія та визначні місця мальовничого регіону

Мальовничий край Львівської області під назвою Самбірщина вражає своєю багатовіковою історією, архітектурою та красивими місцями. Тут переплітається культурна спадщина з неймовірною природою карпатського передгір’я. Чим славиться Самбірщина та її центр, місто Самбір, – дізнайся далі.

Чим славиться Самбірщина: історія регіону

Регіон має багату історію, яка налічує не одне століття. Згідно з висновками археологів, заселення цієї землі сталося ще в епоху неоліту. Про це свідчать городища княжого періоду, залишки стародавніх поселень та інші археологічні знахідки.

Значний вплив на історію Самбірщини мало те, що вона перебувала під владою різних державних утворень. Зокрема Польського королівства, Речі Посполитої та Австрійської імперії.

Як раніше називався Самбір

З Самбором стався унікальний в історії випадок: жителі переїхали на нове місце через ворожий напад і принесли разом з собою нову назву міста, а також свою культуру. Це сталося приблизно у 1241, коли край потерпав від монголо-татарської навали.

Місто, в яке перебралися жителі Самбору, називалося Погонич. Втім, пізніше його перейменували в Новий Самбір, а згодом почали називати просто – Самбір. Натомість покинуте місто отримало назву Старий Самбір.

Таким чином у регіоні є два міста з однаковою назвою, розташованих на відстані 18 км один від одного.

Яка легенда пов’язана з містом Самбір

До наших часів дійшло кілька легенд, пов’язаних із походженням назви Самбір. Найпопулярніша з них розповідає про те, як жителі тікали від ворогів і натрапили на густий ліс. Вони вирішили, що віковічні дерева та трясовина сховають їх від нападників.

У той момент старійшина, оглядаючи місцину, вигукнув: “Тут лише сам бір!”. Цей вислів так вкорінився у думках людей, що згодом вони почали так називати свій новий дій – Самбір.

Також існують версії про те, що назва походить від річкових бобрів, які водяться в заплавах Дністра, та від назви різновиду червоної верби.

Самбірщина: що подивитися

Що є цікавого у Самборі: визначні пам’ятки міста

У місті збереглося багато визначних місць, які радять відвідати туристам, щоб ознайомитися з культурною спадщиною Самбору та його історією. Найвизначніші з них:

Самбірська ратуша. Вона була збудована в XVII ст. у самому центрі міста і стала його символом. У 1844 році ратушу перебудували. Церква Різдва Пресвятої Богородиці. Цей храм, побудований у XVIII ст., відомий двома реліквіями світового значення: мощами Святого Валентина та Чудотворною іконою Самбірської Богородиці. Костел Святого Станіслава і Бернардинський монастир. Видатний храмовий комплекс був побудований у XVII ст. на місті дерев’яного монастиря. На його території розташовані костел, монастирські келії та дзвіниця. Музей “Бойківщина”. В цьому історичному музеї, заснованому у 1927 році, знаходяться різні культурні надбання. Зокрема традиційний бойківський одяг, предмети побуду, ремесл та мистецтва. Мисливський будиночок короля Стефана Баторія. Ця будівля розташована на території, де знаходилася літня резиденція монархів Речі Посполитої. У XVIII ст. княжий замок почав занепадати і згодом від нього лишилися одні руїни та бастіони. Мисливський будиночок вцілів і його переобладнали в лікарняну церкву Св. Пантелеймона.

Також радимо прогулятися центральними вулицями Самбору, що ведуть від площі Ринок у бік вокзалу, щоб помилуватися старовинною архітектурою.

Що цікавого на Самбірщині: храми та цікаві місця

Територія Самбірщини досить велика і простягається від рівнинного Прикарпаття до високих гірських хребтів. Вона вражає дикою карпатською природою, старовинними сакральними будівлями та історичними пам’ятками.

Замок Гербуртів у Добромилі – одна з найцікавіших оборонних пам’яток Самбірщини. На жаль, до наших днів дійшли лише руїни замку, але це місце вражає і мальовничими краєвидами. Дерев’яні церкви. Самбірщина славиться безліччю храмів з дерева у бойківському стилі. Серед них: Церква Різдва Пресвятої Богородиці в Розлучі, Церква святого Миколая в Турці, Дзвіниця церкви Архангела Михаїла в Ясениці-Замковій тощо. Пам’ятка Чортів камінь поблизу села Спас. Це великі скельні утворення посеред дикої природи. Палац Фредрів-Шептицьких. Унікальний родинний маєток у селі Вишня, в якому жив польський письменник і драматург Александер Фредро.

У Старому Самборі можна відвідати костел Святого Миколая, синагогу, єврейський цвинтар, краєзнавчий музей та історичну забудову міста.

Хто з видатних людей народився на Самбірщині

Самбірщина, окрім іншого, славиться тим, що подарувала Україні видатних особистостей, відомих у різних галузях. Впевнені, що ти чув про деяких з цих людей:

Петро Конашевич-Сагайдачний (відомий гетьман, полководець);

Лесь Курбас (видатний український режисер, актор, драматург, засновник театру “Березіль”);

Юрій-Франц Кульчицький (дипломат, розвідник, герой оборони Відня у 1683 році);

Андрій Чайковський (письменник, адвокат, громадський діяч);

Микола Колеса (композитор, диригент).

Товариство “Бойківщина”

Не можемо оминути увагою науково-культурологічне об’єднання Бойківщина, яке виникло у Самборі у 1927 році. Воно було створене за ініціативи української інтелігенції, а саме: адвоката Володимира Гуркевича, лікаря та етнографа Володимира Кобільника, письменника Івана Филипчака та інших. Детальніше про засновників можна прочитати на сайті музею.

Товариство досліджувало історію цього краю, традиції та побут місцевих жителів, а також видавало часопис “Літопис Бойківщини”. Головною метою “бойківців” було зберегти культурну спадщину свого краю. Для цього громадські діячі відкрили музей, про який ми розповідали вище.

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Джерело фото: сайт Самбірської міскради.

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