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Чим славиться Самбірщина: історія та визначні місця мальовничого регіону

Людмила Яковюк, редакторка сайту 16 Листопада 2026, 19:00 5 хв.
які цікаві місця є на Самбірщині
Чим славиться Самбір

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