Затемнення століття 2027: де темрява триватиме понад 6 хвилин

У 2027 році відбудеться повне сонячне затемнення, яке триватиме понад 6 хвилин на території Єгипту. Це “затемнення століття” стане найдовшим за тривалістю аж до далекого 2114 року. Його буде видно на території південної Іспанії, Північної Африки та Близького Сходу.

Про це повідомляє ресурс Digital Camera World.

Повне сонячне затемнення 2027: де спостерігати

2 серпня 2027 року тінь Місяця пройде спочатку через південну Іспанію та Гібралтар, а потім вже через територію Північної Африки та Близького Сходу.

Повне сонячне затемнення — астрономічне явище, під час якого Місяць проходить між Землею та Сонцем, повністю закриваючи вид на Сонце з певних регіонів Землі.

Повне сонячне затемнення цього дня триватиме найдовше — 6 хвилин і 22 секунди — у туристичному єгипетському місті Луксор. Зазначається, що саме тут буде зосереджена увага світових ЗМІ під час астрономічного явища, однак фотографам радять розглянути ще низку місць, придатних для фото- та відеозйомки.

— Висота над сонцем має значення, особливо у 2027 році. У районі Гібралтарської протоки затемнення Сонця буде приблизно під кутом 38 градусів над південно-східним горизонтом. Біля Луксора воно буде близько під кутом 82 градуси — майже над головою, — пояснює видання.

Зазначається, що зробити світлину затемненого сонця над стародавнім храмом Луксору буде вкрай складно. Також у цей період температура в регіоні сягатиме +40°C, що ускладнить роботу техніки під час зйомки.

Фотографам, які полюють за сонячним затемненням, радять відвідати 2 серпня 2027 року південну Іспанію — як найпростіший варіант. А також майже 5 хвилин повного затемнення можна буде побачити у Марокко та Алжирі. У різних містах Тунісу астрономічне явище триватиме від 1,4 до 5,4 хвилини.

Нагадаємо, що попереднє повне сонячне затемнення відбулося 12 серпня цього року, епіцентром події стала Іспанія.

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