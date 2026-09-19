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Затемнення століття 2027: де темрява триватиме понад 6 хвилин

Марина Слизовська, редакторка сайту 19 Вересня 2026, 12:00 2 хв.
сонячне затемнення 2027
Фото Unsplash

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