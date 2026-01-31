Такого не бачили 100 років: на людство чекає найдовше сонячне затемнення в історії

Світ готується до однієї з наймасштабніших астрономічних подій сучасності. Вже 2 серпня наступного року мешканці кількох континентів стануть свідками унікального явища, коли полудень на тривалий час перетвориться на глибоку ніч.

Це затемнення обіцяє стати справжнім рекордом нашої епохи, адже його тривалість значно перевищує звичні показники. Наступного разу подібну небесну виставу такої тривалості людство зможе побачити лише на початку наступного століття, а саме після 2114 року. Про це повідомляє Ecoticias.



Феноменальна тривалість та унікальність події

Головним показником, який змушує науковців та любителів космосу з нетерпінням чекати на цю дату, є час повної фази. Очікується, що Місяць повністю закриє сонячний диск на вражаючі 6 хвилин і 23 секунди.

Такий аномально довгий період темряви зумовлений рідкісним збігом космічних факторів. Зокрема, наш природний супутник перебуватиме максимально близько до Землі, через що здаватиметься значно більшим.

Водночас наша планета лише за кілька тижнів до події пройде найвіддаленішу точку своєї орбіти, тому Сонце візуально виглядатиме дещо меншим. Додатковим фактором стане траєкторія місячної тіні, яка пройде через тропічні широти, де швидкість її руху по поверхні планети буде мінімальною.

Географія небесного маршруту та кращі точки огляду

Смуга повного затемнення охопить величезні території, де мешкає майже дев’яносто мільйонів людей. Тінь розпочне свій шлях над Атлантикою, пройде крізь Гібралтарську протоку та зачепить південні регіони Іспанії. Далі космічний завіс опуститься на Марокко, Алжир, Туніс та Лівію.

Проте справжнім епіцентром спостережень стане Єгипет, де погодні умови зазвичай є ідеальними для астрономів. Максимальну фазу явища можна буде побачити поблизу Луксора, Танжера та Джидди. В інших куточках Європи, наприклад у Римі, затемнення буде лише частковим, проте навіть там Місяць закриє сонячний диск приблизно на три чверті.

Випробування для природи та сучасної енергетики

Затемнення такої тривалості — це не лише візуальний ефект, а й серйозний стрес для довкілля. Досвід попередніх років показує, що під час настання раптової темряви температура повітря може різко впасти на кілька градусів, а вологість навпаки — зрости.

Це миттєво відчувають тварини, особливо птахи, які посеред дня замовкають, а після повернення світла починають співати так енергійно, ніби настав справжній світанок.

Проте не менш серйозним цей виклик буде для людей. У країнах Північної Африки та Південної Європи, де сонячна енергетика стає дедалі вагомішою, оператори мереж готуються до різких стрибків напруги.

Раптове падіння генерації та її миттєве відновлення після закінчення затемнення стане справжнім іспитом для енергосистем. Це дозволить перевірити здатність сучасних технологій справлятися з нестабільністю відновлюваних джерел без ризику масштабних блекаутів.

Що чекає на астрономів у майбутньому

Для тих, хто не зможе відвідати Єгипет чи Іспанію наступного року, природа готує ще один сюрприз трохи згодом. Вже 22 липня 2028 року відбудеться чергове повне сонячне затемнення, яке найкраще буде видно в Австралії та Новій Зеландії.

Мешканці Сіднея зможуть спостерігати за темрявою протягом майже чотирьох хвилин. Хоча ця подія також буде видовищною, вона не зможе перевершити рекордну тривалість серпневого явища наступного року, яке назавжди увійде в історію як найдовше затемнення століття на доступних для спостереження територіях.

