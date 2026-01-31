Такого не видели 100 лет: человечество ждет дольшее солнечное затмение в истории

Мир готовится к одному из самых масштабных астрономических событий современности. Уже 2 августа следующего года жители нескольких континентов станут свидетелями уникального явления, когда полдень на длительное время превратится в глубокую ночь.

Это затмение обещает стать настоящим рекордом нашей эпохи, ведь его продолжительность значительно превышает привычные показатели. В следующий раз подобное небесное представление такой длительности человечество сможет увидеть только в начале следующего столетия, а именно после 2114 года. Об этом сообщает Ecoticias.

Феноменальная продолжительность и уникальность события

Главным показателем, который заставляет ученых и любителей космоса с нетерпением ждать этой даты, является время полной фазы. Ожидается, что Луна полностью закроет солнечный диск на впечатляющие 6 минут и 23 секунды.

Такой аномально долгий период темноты обусловлен редким совпадением космических факторов. В частности, наш естественный спутник будет находиться максимально близко к Земле, из-за чего будет казаться значительно больше.

В то же время наша планета всего за несколько недель до события пройдет самую удаленную точку своей орбиты, поэтому Солнце визуально будет выглядеть несколько меньше. Дополнительным фактором станет траектория лунной тени, которая пройдет через тропические широты, где скорость ее движения по поверхности планеты будет минимальной.

География небесного маршрута и лучшие точки обзора

Полоса полного затмения охватит огромные территории, где проживает почти девяносто миллионов человек. Тень начнет свой путь над Атлантикой, пройдет через Гибралтарский пролив и заденет южные регионы Испании. Далее космический занавес опустится на Марокко, Алжир, Тунис и Ливию.

Однако настоящим эпицентром наблюдений станет Египет, где погодные условия обычно идеальны для астрономов. Максимальную фазу явления можно будет увидеть вблизи Луксора, Танжера и Джидды. В других уголках Европы, например в Риме, затмение будет лишь частичным, однако даже там Луна закроет солнечный диск примерно на три четверти.

Испытание для природы и современной энергетики

Затмение такой продолжительности — это не только визуальный эффект, а и серьезный стресс для окружающей среды. Опыт предыдущих лет показывает, что во время наступления внезапной темноты температура воздуха может резко упасть на несколько градусов, а влажность наоборот — вырасти.

Это мгновенно чувствуют животные, особенно птицы, которые посреди дня замолкают, а после возвращения света начинают петь так энергично, будто наступил настоящий рассвет.

Однако не менее серьезным этот вызов будет для людей. В странах Северной Африки и Южной Европы, где солнечная энергетика становится все более значимой, операторы сетей готовятся к резким скачкам напряжения.

Внезапное падение генерации и ее мгновенное восстановление после окончания затмения станет настоящим испытанием для энергосистем. Это позволит проверить способность современных технологий справляться с нестабильностью возобновляемых источников без риска масштабных блэкаутов.

Что ждет астрономов в будущем

Для тех, кто не сможет посетить Египет или Испанию в следующем году, природа готовит еще один сюрприз чуть позже. Уже 22 июля 2028 года состоится очередное полное солнечное затмение, которое лучше всего будет видно в Австралии и Новой Зеландии.

Жители Сиднея смогут наблюдать за темнотой в течение почти четырех минут. Хотя это событие также будет зрелищным, оно не сможет превзойти рекордную продолжительность августовского явления следующего года, которое навсегда войдет в историю как самое долгое затмение столетия на доступных для наблюдения территориях.

