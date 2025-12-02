Подтопление городов неизбежно? К каким последствиям может привести глобальное потепление в Украине

Глобальное потепление может привести к подтоплению прибрежных территорий Украины уже в ближайшие десятилетия.

По словам Евгении Засядько, главы правления Гринпис в Украине, представившей комментарий Telegraf, вся прибрежная зона страны окажется под угрозой затопления, включая сельскохозяйственные земли, населенные пункты, промышленные зоны и военные объекты — детали читай в материале.

Территория Украины частично будет затоплена: последствия невыполнения Парижского соглашения

Эксперт ссылается на исследование организации “Екодія” от 2018 года под названием “Вода близько”, которое моделирует несколько сценариев потепления — от +1,5-2°C до +4°C. В самом худшем случае затопление охватит миллионы гектаров, в том числе районы Одессы и Бердянска.

В общей сложности под угрозой окажется 1168 тысяч гектаров, из которых 212 тысяч — сельскохозяйственные земли, а 35 тысяч — застроенные территории.

Вся прибрежная территория Украины частично будет затоплена… Речь о 1168 тысячах гектаров — 212 тысячах гектаров сельскохозяйственных территорий и 35 тысячах гектаров застройки. Сюда даже попали военные полигоны, потому что есть территории, близкие к морю

, — отметила Засядько.

Некоторые из этих зон сейчас оккупированы, что затрудняет оценку рисков. Экологи прогнозируют, что кардинальные изменения начнутся с 2100 года, хотя раньше считалось, что процесс будет длиться столетие.

Поэтому сейчас под большим вопросом, сможем ли мы достичь тех целей, которые стоят в Парижском соглашении, и которое нас ждет будущее

, — добавила Засядько.

Проблема связана с невыполнением Парижского соглашения 2015 года, где страны обязались к 2050 году сократить выбросы парниковых газов. Однако человечество пока не достигло этих целей.

