Сотни городов могут исчезнуть под водой: Антарктида тает быстрее, чем ожидали

Города и целые регионы могут оказаться под водой уже через несколько столетий. К такому выводу пришли ученые из Университета Сорбонны, изучив, как изменение климата влияет на ледники Антарктиды.

По прогнозам, к 2300 году 59% шельфов антарктических ледников могут разрушиться. Если это произойдет, уровень мирового океана поднимется на 10 метров — и сотни прибрежных городов уйдут под воду. Об етом пишет Daily Mail.

Что угрожает миру

Исследователи предупреждают, что при сценарии высоких выбросов парниковых газов уже в период между 2085 и 2170 годами начнется массовое разрушение шельфовых ледников. Это, в свою очередь, приведет к ускоренному таянию и необратимому повышению уровня моря.

По консервативным оценкам, затопление может охватить значительную часть Европы — побережье от французского Кале до датского Рингкёбинга, а также Венецию, Монпелье, Севилью и Лиссабон. В Великобритании под водой могут оказаться Лондон, Портсмут, Бристоль, Кардифф, Блэкпул и Глазго.

Читать по теме Более 70% могут исчезнуть: мировые ледники тают с бешеной скоростью Ледники могут исчезнуть? Прочитай в нашем материале о неутешительных прогнозах ученых и узнай, как на ледники влияет глобальное потепление.

В США зона риска охватывает Хьюстон, Новый Орлеан и Майами, жителям которых придется переселяться вглубь страны.

Последний шанс замедлить катастрофу

Ученые подчеркивают, что все еще есть шанс избежать худшего сценария. Если ограничить глобальное потепление до 2°C, к 2300 году лишь один из 64 шельфов может стать нестабильным.

Однако при отсутствии радикальных изменений человечество рискует потерять более половины антарктических ледяных барьеров — защитного пояса планеты.

Наши результаты показывают, что современные решения по сокращению выбросов имеют решающее значение. От них зависит, сможем ли мы сохранить ледники, сдерживающие океан, — отметили авторы исследования.

Ранее мы рассказывали о загрязнении мировых вод опасными химикатами, которое достигло критической отметки.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!