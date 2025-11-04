Сотні міст можуть зникнути під водою: Антарктида тане швидше, ніж очікували

Міста й цілі регіони можуть опинитися під водою вже через кілька століть. Такі висновки зробили вчені з Університету Сорбонни, дослідивши, як зміни клімату впливають на льодовики Антарктиди.

За прогнозами, до 2300 року 59% шельфів антарктичних льодовиків можуть зруйнуватися. Якщо це станеться, рівень світового океану підніметься на 10 метрів — і сотні прибережних міст зникнуть під водою. Про це пише Daily Mail.

Що загрожує світу

Дослідники попереджають, хто за сценарію високих викидів парникових газів уже в період між 2085 і 2170 роками почнеться масове руйнування шельфових льодовиків. Це, у свою чергу, спричинить прискорене танення та незворотне підняття рівня моря.

За консервативними оцінками, затоплення може охопити значну частину Європи — узбережжя від французького Кале до данського Рінгкобінга, а також Венецію, Монпельє, Севілью та Лісабон. У Великій Британії під водою можуть опинитися Лондон, Портсмут, Брістоль, Кардіфф, Блекпул і Глазго.

У США зона ризику охоплює Х’юстон, Новий Орлеан і Маямі, мешканцям яких доведеться переселятися вглиб країни.

Останній шанс уповільнити катастрофу

Вчені наголошують, що все ще є шанс уникнути найгіршого сценарію. Якщо обмежити глобальне потепління до 2°C, до 2300 року лише один із 64 шельфів може стати нестійким.

Але за відсутності радикальних змін людство ризикує втратити понад половину антарктичних крижаних бар’єрів — захисного поясу планети.

Наші результати показують, що сучасні рішення щодо скорочення викидів мають вирішальне значення. Від них залежить, чи зможемо ми зберегти льодовики, які стримують океан, — зазначили автори дослідження.

