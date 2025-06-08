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Понад 70% можуть зникнути: світові льодовики тануть з шаленою швидкістю

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 08 Червня 2025, 19:00
льодовики
Фото Unsplash

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