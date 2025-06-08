Понад 70% можуть зникнути: світові льодовики тануть з шаленою швидкістю

Колись вони здавалися вічними — величними та крижаними. Сьогодні ж гірські льодовики піддаються впливам клімату. Нове масштабне дослідження підтвердило, що навіть якщо глобальне потепління зупинити негайно, майже 40% світових льодовиків все одно зникнуть! І це лише початок, розповідає CNN Climate.

Нова катастрофа — зникнення льодовиків

Вчені попередили, що світові льодовики вже не повернуть частину своєї маси. За словами авторів дослідження, 39% об’єму льодовиків будуть втрачені порівняно з рівнем 2020 року. І це насправді неминуче за будь-яких умов. Такі втрати сприятимуть підвищенню рівня Світового океану приблизно на 113 міліметрів.

У разі, якщо у світі буде зберігатися нинішній клімат, втрати можуть сягнути 76%. Цього буде достатньо, щоб завдати серйозної шкоди країнам, які залежать від льодовиків.

Усе залежить від того, чи зможемо ми адаптуватися до втрати льодовика, чи ні, — каже гляціолог Джеймс Кіркхем з Міжнародної ініціативи з вивчення кріосфери.

Попри похмурі висновки, автори дослідження розповіли, що насправді кожна десята градуса має значення.

— Ми хочемо показати, що при зменшенні глобального потепління навіть на 0,1°C ми зможемо зберегти частину льодовиків, — зазначила Ліліан Шустер з Університету Інсбрука.

Проте кожне підвищення на 0,1°C в діапазоні 1,5-3°C означає ще мінус 2% льодовикової маси. Саме це вказує на те, наскільки важливо уповільнити зміну клімату хоча б частково.

Де зникнення буде найпомітнішим

Дослідження охоплює тривалий часовий горизонт — за його межами опинилися навіть ті сценарії, які завершуються 2100 роком. Як пояснив Джеймс Кіркхем, льодовики реагують на потепління повільно, тому справжній ефект може бути прихованим протягом десятиліть, а то й століть!

Науковці використали вісім різних моделей, аби спрогнозувати еволюцію кожного льодовика. Результати різняться — від втрати 15% до 55% маси, але всі моделі вказують на одну і ту саму тенденцію.

Чим більше потепління, тим більше ми втрачаємо, — сказала професорка Ісландського університету Гудфінна Аралгейрсдоттір.

Льодовики не однаково вразливі до зміни клімату. Особливо загрозлива ситуація — у західній Канаді, північному сході Канади, Скандинавії та Арктиці. Саме там зникнення льоду може бути швидшим і більш масштабним.

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