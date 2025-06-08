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Более 70% могут исчезнуть: мировые ледники тают с бешеной скоростью

Анастасия Жиденко, редактор сайта 08 июня 2025, 19:00
ледники
Фото Unsplash

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