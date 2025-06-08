Более 70% могут исчезнуть: мировые ледники тают с бешеной скоростью

Когда-то они казались вечными — величественными и ледяными. Сегодня же горные ледники подвергаются влияниям климата. Новое масштабное исследование подтвердило, что даже если глобальное потепление остановить немедленно, почти 40% мировых ледников все равно исчезнут! И это только начало, рассказывает CNN Climate.

Новая катастрофа — исчезновение ледников

Ученые предупредили, что мировые ледники уже не вернут часть своей массы. По словам авторов исследования, 39% объема ледников будут потеряны по сравнению с уровнем 2020 года. И это на самом деле неизбежно при любых условиях. Такие потери будут способствовать повышению уровня Мирового океана примерно на 113 миллиметров.

В случае, если в мире будет сохраняться нынешний климат, потери могут достичь 76%. Этого будет достаточно, чтобы нанести серьезный ущерб странам, которые зависят от ледников.

Все зависит от того, сможем ли мы адаптироваться к потере ледника или нет, — говорит гляциолог Джеймс Киркхем из Международной инициативы по изучению криосферы.

Несмотря на мрачные выводы, авторы исследования рассказали, что на самом деле каждая десятая градуса важна.

— Мы хотим показать, что при уменьшении глобального потепления даже на 0,1°C мы сможем сохранить часть ледников, — отметила Лилиан Шустер из Университета Инсбрука.

Однако каждое повышение на 0,1°C в диапазоне 1,5-3°C означает еще минус 2% ледниковой массы. Именно это указывает на то, насколько важно замедлить изменение климата хотя бы частично.

Где исчезновение будет самым заметным

Исследование охватывает длительный временной горизонт — за его пределами оказались даже те сценарии, которые завершаются 2100 годом. Как пояснил Джеймс Киркхем, ледники реагируют на потепление медленно, поэтому настоящий эффект может быть скрытым в течение десятилетий, а то и веков!

Ученые использовали восемь различных моделей, чтобы спрогнозировать эволюцию каждого ледника. Результаты различаются — от потери 15% до 55% массы, но все модели указывают на одну и ту же тенденцию.

Чем больше потепление, тем больше мы теряем, — сказала профессор Исландского университета Гудфинна Аралгейрсдоттир.

Ледники не одинаково уязвимы к изменению климата. Особенно угрожающая ситуация — в западной Канаде, северо-востоке Канады, Скандинавии и Арктике. Именно там исчезновение льда может быть наиболее быстрым и масштабным.

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