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Антарктида тает непрогнозируемо быстро: почему это происходит и что предлагают ученые

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 июня 2023, 13:00
Льодовики в Антарктиді швидко тануть: чому це відбувається
Фото: Pexels

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