Антарктида тает непрогнозируемо быстро: почему это происходит и что предлагают ученые

Все говорят об изменениях в климате, неуправляемых природных явлениях и глобальном потеплении. Последнее кажется чем-то дальним и нереальным, будто ледники не смогут никогда растаять. Впрочем, уже сейчас наблюдается совсем иное. Антарктический лед начал таять быстрыми темпами.

Поэтому более 60 ученых из 14 стран мира призывают к немедленной активизации исследований, связанных с состоянием антарктического льда.

О состоянии ледников, как то, что они тают, повлияет на животных и что происходит на станции Академика Вернадского рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Сейчас также смотрят

На что влияет уменьшение антарктического льда

Площадь морского льда в Антарктиде сокращается беспрецедентно быстро, поэтому происходят глобальные изменения погоды и климата. Такие явления даже угрожают исчезновению некоторых видов животных: императорских пингвинов, некоторых видов тюленей и морских птиц.

Совещание Научного комитета по антарктическим исследованиям (SCAR) совпало с Консультативным совещанием по Договору об Антарктике, поэтому ученые-полярники представили анализ данных, собранных со спутникового мониторинга ледовых шапок Земли.

Этот мониторинг проводится уже 44 года. В течение 2007-2022 годов спутниковые исследования показывают постоянное снижение количества приполярного льда.

А с 2016 года это увеличивает настолько, что трудно даже что-либо прогнозировать.

Сейчас идет середина полярной зимы, лед должен быть самым мощным, но полярники наблюдают беспрецедентный минимум ледового покрова. На некоторых участках Антарктиды вообще его нет. Одной из самых аномальных акваторий по уменьшению льда является море Беллинсгаузена.

Такие уменьшения льда можно наблюдать и возле острова Галиндез, где расположена наша украинская станция Академика Вернадского.

На днях в ее районе зафиксировали температуру +3°C. Но ведь в этот период океан вокруг острова должен замерзнуть, должна быть настоящая антарктическая зима.

Как хотят повлиять на ситуацию

Ученые хотят стандартизировать методы мониторинга ледового покрова, чтобы снизить темпы таяния антарктического льда и, соответственно, замедлить негативное влияние этого явления на человечество.

Предлагают ввести стандартизированное понятие “существенное климатическое изменение” (Essential Climate Variables) для мониторинга морского льда, океана и атмосферы. Это позволит четко выделять наиболее угрожающие мировой экосистеме явления.

Если проводить сбор информации по одинаковым подходам и методам, а также более тщательное системное измерение различных процессов земной экосистемы, то это позволит правительствам быстрее действовать и принимать решения.

Некоторые украинские военные вернулись даже из дальних ледников, чтобы защищать Украину. Ранее мы рассказывали историю Артема Игнатенко, который рассказал о начале полномасштабной войны и решении вернуться из Антарктиды.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!