В Антарктиде не было так холодно, как в окопах: история повара, который пошел на фронт

Бойцы украинского войска, в большинстве своем, никогда не были связаны с военным делом. Кого-то война выдернула из постели, а некоторые преодолели тысячи километров, чтобы добраться до родной земли и защищать её.

Эта история — про Артёма Игнатенко, который вернулся из экспедиции в Антарктиде и пошел защищать сначала Киевскую область, затем Бахмут и Харьковское направление. Интервью с ним публиковала Новинарня.

О начале войны

Свой путь на Антарктиду Игнатенко начал в 29 лет. Устроился поваром и работал им до 2022 года, пока полномасштабная война не вырвала его из мирной жизни.

В родном Славутиче в это время находились близкие Артёма. Оккупанты вошли в город в начале марта, но до этого Славутич был отрезан от поставок — в магазине исчезли все продукты. Горожане сплачивались и вместе выпекали хлеб на пиве, потому что дрожжей уже ни у кого не было.

— Оккупанты разгоняли антироссийский митинг, искали участников АТО. Впоследствии предложили местным: они не будут совершать зверств, но местные не трогают блокпосты захватчиков.

Преимущественно на территорию Славутича зашли белорусы, так говорили местные, — говорит Артём.

Со временем с родными полностью исчезла связь. Это окончательно отразилось на решении Артёма пойти защищать свою страну.

Из Антарктиды — на войну

Перед боевыми заданиями Артём Игнатенко проходил месячную учебу. В октябре его с бригадой направили защищать небо столицы. А потом — под Бахмут.

— Под Бахмутом в окопах зимой было очень холодно. Даже холоднее, чем в Антарктиде. Мне, по крайней мере, так казалось, — говорит военный.

В Бахмуте он с подразделением базировался в Часовом Яру. Российская артиллерия била по украинцам без устали. Несмотря на тяжелые условия, холод и опасность, Артём Игнатенко ни разу не пожалел о своем решении пойти на войну.

Мы как посреди подковы оказались, а россияне вокруг нас, — говорит Артём о боях вокруг трассы на Ивановское.

Сейчас Артём продолжает военное дело на Харьковском направлении. Говорит, что после победы планирует вернуться в экспедицию на Антарктиду, если отпустит любимая девушка. С ней парень тоже познакомился на краю света.

И к любимому делу — готовке — он тоже хочет вернуться.

В настоящее время военные и волонтеры держат оборону на разных участках. Хочешь узнать, что остается после оккупантов? Об этом сможешь прочитать в нашем другом материале, где волонтер рассказывает про апокалипсис на деоккупированных территориях.

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Фото: Новинарня.