Розповіді

В Антарктиді не було так холодно, як в окопах: історія кухаря, що пішов на фронт

Вікторія Мельник, редакторка сайту 01 Червня 2023, 18:00
Артем Ігнатенко

Більше новин
як сушити м'яту
Збережи аромат свіжості на майбутнє: прості способи засушити м’яту в домашніх умовах
топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
Поглянь на своє життя під кутом оптимізму: топ-10 фільмів, що надихають та мотивують
В Антарктиді не було так холодно, як в окопах: історія кухаря, що пішов на фронт
Аби процедура була дієвою та не викликала подразнення шкіри: як підготуватися до лазерної епіляції
Що робити при струсі мозку - поради МОЗ
Забилися головою? Інструкції від МОЗ, як відрізнити струс мозку та лікуватися
Дивитись більше

Матеріали по темі

Скільки дітей загинуло
Їх вже ніхто не поверне батькам… Скільки дітей загинуло в Україні після початку повномасштабної війни
Електронний підпис
Європейські стандарти в Україні: що таке електронний підпис та як ним користуватись
Удар по медзакладу Дніпра: історії поранених
Подумки вже прощалися з рідними: поранені про перші хвилини після удару по лікарні Дніпра
Волонтери із Вроцлава плетуть кікімори
Від окопних свічок до захисних костюмів! Волонтери з Польщі невпинно допомагають українським військовим

Відео
0:00:52
Скільки дітей загинуло

Їх вже ніхто не поверне батькам… Скільки дітей загинуло в Україні після початку повномасштабної війни
0:05:12
Удар по медзакладу Дніпра: історії поранених
Подумки вже прощалися з рідними: поранені про перші хвилини після удару по лікарні Дніпра
0:04:08
Волонтери із Вроцлава плетуть кікімори
Від окопних свічок до захисних костюмів! Волонтери з Польщі невпинно допомагають українським військовим
0:12:53
Бахмут
Думати, що на Бахмутському напрямку затишшя — неправильно. Несподіваний коментар Маляр
балістична ракета це
Металеві носії смерті: що таке балістичні ракети та які має на озброєнні РФ
0:03:46
Росіяни “промивають” українським дітям мізки та змушують вчити гімн РФ
За кожною дитиною — свідчення для Гааги. Як у Росії знущаються над українськими дітьми
Карта бойових дій в Україні
Відбито 16 ворожих атак, але окупанти продовжують обстріли: карта бойових дій в Україні 1 червня в режимі онлайн
0:04:07
Прирівняння курсантів до військових-контрактників: про петицію
Кардинальні зміни у військовій освіті? Чи прирівняють курсантів до військових-контрактників
0:04:30
Александр Дрюке: історія американського добровольця про російський полон
“Я — живий доказ жахливих речей, які росіяни роблять з людьми!” Історія добровольця з Америки про ворожий полон
0:12:14
Сергій Пономаренко: танкіст пояснив, чому танки важливі на полі бою
Авіація не може вчепитися в землю — чому танки важливі на полі бою та яка користь від закордонної техніки
Більше відео
Макс Кідрук
Читати далі
Ми не обійдемося “малою кров’ю”. Макс Кідрук про нову книгу Колонія та її реальності у наш час

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь