Чернігів стримував 20 тисяч окупантів! Як обороняли місто — розповідають нацгвардійці

Цими днями минає рік, як російська армія поспіхом кинулась тікати з Чернігівщини.

Обласний центр так і залишився для окупантів кісткою в горлі. Адже наші сили оборони не дали ворогу зайти та майже в повному оточенні стримували кілька десятків тисяч солдатів армії противника.

Якби вони захопили Чернігів, могли б тут створити наступний плацдарм для наступу на Київ. Тим самим Чернігів стримував оці-от сили. За деякими даними, до 20 тисяч навколо Чернігова, — розповідає командир 27-го полку Національної гвардії України Ігор Оринко.

Героїчну оборону пригадали нацгвардійці, які боронили околиці Чернігова.

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Оборонці Чернігова певні, що вдруге ворогу зайти не вдасться. Вони організували потужну оборону і не радять противнику перевіряти її на міцність.

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