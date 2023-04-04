Чернигов сдерживал 20 тысяч оккупантов! Как обороняли город — рассказывают нацгвардейцы

В эти дни исполняется год, как российская армия спешно бросилась бежать из Черниговской области.

Областной центр так и остался для оккупантов костью в горле. Ведь наши силы обороны не дали врагу зайти и почти в полном окружении сдерживали несколько десятков тысяч российских солдат.

Если бы они захватили Чернигов, они могли бы создать следующий плацдарм для наступления на Киев. Тем самым Чернигов сдерживал эти силы. По некоторым данным, до 20 тысяч вокруг Чернигова, — рассказывает командир 27-го полка Национальной гвардии Украины Игорь Оринко.

Героическую оборону вспомнили нацгвардейцы, защищавшие окрестности Чернигова.

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Защитники Чернигова уверены, что второй раз врагу зайти не удастся. Они организовали мощную оборону и не советуют противнику проверять ее на прочность.

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