От смерти в Бахмуте спас телефон! Невероятная история бойца 93-й бригады

Боец 93-й бригады Павел Юхимчук рассказывает, что до полномасштабного вторжения определенное время служил в зоне АТО, а в 2018 году получил предложение работать в военкомате. Он с радостью согласился, ведь тогда у него родились дети.

Какое-то время мужчина жил в одном из райцентров области вместе с семьей. Но после 24 февраля сразу решил снова идти на войну.

Крик души — надо быть там. Кроме того, люди, с которыми я служил в 2016 году, они там уже были. Звонят, спрашивают: “Ты где?”. А я бумажки там раскладываю.

Из военкомата мужчину не хотели отпускать, но он обратился в часть, в которой служил во время мобилизации. Так уже в середине апреля оказался на Изюмском направлении и защищал от россиян Харьковскую область.

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С августа подразделение Павла работало под Бахмутом. Он говорит, что там начались ближние бои, а против украинских защитников воевали “вагнеровцы”, а за ними всегда шли бывшие заключенные и бойцы так называемой ДНР. После разгромов враги оставляли как убитых, так и собственные рюкзаки с награбленным.

А потом начались так называемые “мясные штурмы”. Каждый час или полчаса на вас идет отделение в восемь-десять человек. И так может продолжаться весь день и всю ночь.

Во время обороны Бахмута Павел был дважды ранен и дважды контужен. Впрочем, максимум через десять дней возвращался в строй. Но после боя 27 января боец до сих пор лечится.

Тогда с собратьями ночью выполняли приказ отбить у россиян позицию, но силы были неравны. Наши бойцы попали под минометный обстрел и получили ранения.

Одна из мин разорвалась возле Павла и посекла левую сторону. Осколки попали в ногу, спину и перебили руку. От серьезной травмы туловища спас магазин патронов и телефон, которые приняли на себя острые осколки.

Друзья уже приобрели Павлу другой телефон. Он сейчас на больничном — огнестрельный перелом руки будет лечить еще минимум два месяца. Но боец говорит, что постоянно на связи со своими собратьями и очень хочет вернуться.

Если сейчас мы здесь не победим, то наши дети где-то через 15 лет тоже могут бежать в эти мясные штурмы где-нибудь в Польше или Прибалтике.

С последствиями ранения теперь пытается справиться и Александр Филлипов. Мужчина потерял руку в боях в Донецкой области, но стал настоящим героем для своего сына. Читай историю военного, который с протезом продолжает службу и хочет приближать победу.

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