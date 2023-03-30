Стал для сына супергероем! История военного, который с протезом продолжает службу и хочет приближать победу

С протезом он самостоятельно одевается, пользуется компьютерной мышкой и даже управляет автомобилем. Александр Филлипов потерял руку в боях в Донецкой области. Кроме того, парню переломало ребра и пробило легкие.

Он пережил несколько операций, но поддержка родных помогала ему поправиться. Во львовском центре Несокрушимые Александр получил бионический протез. Теперь боец вернулся на службу и хочет приближать нашу победу. А для своего пятилетнего сына Александр стал настоящим супергероем.

Мужчине 24 года, в 2015 году пошел учиться в академию Сухопутных войск, через четыре года начал служить в первой танковой бригаде. Полномасштабное вторжение россиян застал в Черниговской области.

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О ранении

После освобождения Чернигова Александра с собратьями отправили на Запорожское направление, затем они оказались в Донецкой области. 1 июля во время зачистки села вступили в бой с врагом. Когда мужчина вылез из танка перезарядить пулемет, мина попала в танк. Александру отсекло руку, он получил многочисленные осколочные ранения, были пробиты легкие.

Собратья оказали парню первую помощь и эвакуировали в больницу. В Краматорске защитнику ампутировали руку.

В столичном госпитале парню ампутировали еще и локоть. Из-за поломанных ребер Александра снова проколол легкие, пришлось ставить пластины.

Мужчине сделали несколько операций, в больницах он провел не один месяц. Но поддержка жены давала силы вставать с постели.

О жизни с протезом

Александр захотел получить бионический протез руки. Сначала думал, что придется ехать за границу, но нашел протезистов во Львове. В начале марта молодой человек получил новую руку.

У протеза есть шесть режимов. С бионической рукой парень водит машину и учится работать с компьютером. Протезисты отмечают стремительные успехи пациента. Пятилетний сын гордится папой и считает его супергероем.

Теперь я его супергерой. Ему нравятся супергерои из Marvel, теперь я для него свой, свой Железный человек, — говорит Александр.

Неделю назад Александр вернулся на службу. Из-за травмы он частично пригоден, однако, несмотря на все, стремится остаться в Вооруженных силах, обучать и поддерживать других бойцов и приближать нашу победу.

Ранее мы рассказывали историю военного Александра Елина, мечтающего о протезе, чтобы держать автомат.

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