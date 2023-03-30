Люди

Стал для сына супергероем! История военного, который с протезом продолжает службу и хочет приближать победу

Оксана Ротко, региональный журналист Вікон во Львове 30 марта 2023, 13:00
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