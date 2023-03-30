Став для сина супергероєм! Історія військового, що з протезом продовжує службу і хоче наближати перемогу

З протезом він самостійно одягається, користується комп’ютерною мишкою і навіть керує автівкою. Олександр Філліпов втратив руку в боях на Донеччині. Окрім того, хлопцю переламало ребра та пробило легені.

Він пережив кілька операцій, але підтримка рідних допомагала йому одужувати. У львівському центрі Незламні Олександр отримав біонічний протез. Тепер боєць повернувся на службу і хоче наближати нашу перемогу. А для свого п’ятирічного сина Олександр став справжнім супергероєм.

Чоловіку 24 роки, у 2015 році пішов навчатися в академію Сухопутних військ, за чотири роки почав служити у першій танковій бригаді. Повномасштабне вторгнення росіян застав на Чернігівщині.

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Про поранення

Після звільнення Чернігова Олександра з побратимами відправили на Запорізький напрямок, далі вони опинились на Донеччині. 1 липня під час зачистки села вступили в бій з ворогом. Коли чоловік виліз із танка перезарядити кулемет, міна влучила у танк. Олександрові відсікло руку, він отримав численні осколкові поранення, були пробиті легені.

Побратими надали хлопцю першу допомогу та евакуювали до лікарні. У Краматорську захиснику ампутували руку.

У столичному госпіталі хлопцю ампутували ще й лікоть. Через поламані ребра Сашко знову проколов легені, довелося ставити пластини.

Чоловіку провели кілька операцій, в лікарнях він провів не один місяць. Але підтримка дружини давала сили вставати з ліжка.

Про життя з протезом

Олександр захотів отримати біонічний протез руки. Спершу думав, що доведеться їхати за кордон, але знайшов протезистів у Львові. На початку березня хлопець отримав нову руку.

У протеза є шість режимів. З біонічною рукою хлопець водить автівку та вчиться працювати з комп’ютером. Протезисти відзначають стрімкі успіхи пацієнта. П’ятирічний син пишається татом і вважає його супергероєм.

Тепер я його супергерой. Йому подобаються супергерої з Marvel, тепер я для нього свій, своя Залізна людина, — говорить Олександр.

Вже тиждень, як Олександр повернувся на службу. Через травму він частково придатний, проте попри усе прагне залишитись у Збройних силах, навчати та підтримувати інших бійців і наближати нашу перемогу.

Раніше ми розповідали історію військового Олександра Єліна, який мріє про протез, щоб тримати автомат.

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