Потерял руку, получил более 60 осколков и и просто чудом выжил — история военного, который не отчаялся

Еще 23 февраля 2023 все украинцы имели разные профессии, а уже на следующий день утром тысячи людей стали военными и волонтерами. Так случилось и с Александром Елиным. Вечером 23 февраля он сдал смену в мясном магазине, а с утра стоял в очереди добровольцев. Он вспоминает, что никому не сказал об этом, ни родным, ни девушке, ведь мужчина в 22 года должен самостоятельно принимать решения.

Он родом из Чемеровцев в Хмельницкой области, сейчас ему уже 23 года. За его плечами опыт сложных боев, несколько тяжелых ранений. К сожалению, он потерял левую руку во время вражеских обстрелов. Но он не потерял надежды и не пал духом. Свою историю Александр рассказал для Армии.Inform.

Как попал на службу

Александр имеет врожденный смешанный астигматизм обоих глаз. Поэтому когда ему было 18 лет, его признали непригодным к службе. Впрочем, он понимал, что во время военного положения у него может появиться шанс присоединиться к армии. Он волновался, что его снова не примут.

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— А чем мне помешает плохое зрение, если у меня есть руки и ноги и могу окопы рыть, картошку чистить или снаряды подносить? Так я стал солдатом стрелковой роты Чемеривецкого РТЦК и СП, а месяц спустя написал рапорт о переводе в боевую воинскую часть, — вспоминает мужчина.

О ранениях

Свой день рождения боец встретил в Сумской области, в августе уже воевал в Донецкой, там и получил первое ранение. Это произошло на День независимости, когда враг обстрелял украинских военных минометами. У Александра была контузия, тяжелый обломочный дырчатый перелом правой лопатки, несколько обломков попали в затылочную часть головы ниже шлема.

Он отправился на лечение, уже в ноябре снова вернулся на службу, воевал в окрестностях села Каменка Изюмского района Харьковской области. Он вспоминает, как оккупанты уничтожали все вокруг, миновали и взрывали. Но военный радовался, что вернулся к собратьям.

— Скажи мне кто-то до февраля 2022 года, что за столько километров от дома, в мокром окопе или сыром блиндаже где-то в Харьковской области, я буду искренне радоваться подобным вещам… Ни за что бы не поверил, — признается он.

Левую руку мужчина потерял 15 декабря. Россияне попали противотанковой ракетой в КамАЗ наших военных, когда они поехали заготавливать лес, чтобы оборудовать запасные позиции. Это была не первая поездка, и машина была загружена.

Тогда в авто было девять военных вместе с водителем. Александр вспоминает резкий звук взрыва, серый дым перед глазами и искры от разлета обломков и железа. Один мужчина погиб сразу, пятеро вместе с Александром получили ранения. Когда он пришел в себя, услышал, что приказывают выбегать из машины. Ведь за первым выстрелом всегда следует второй.

Я спрыгнул и только тогда понял, что есть проблемы с левой рукой, потому что не слушалась совсем, из нее лилась кровь, левая сторона очень сильно болела и тоже кровила, — вспоминает он.

Его рука держалась на сухожилиях, мужчины перебежали в посадку и ждали эвакуации. Собратья Александра наложил ему турникет. По дороге в госпиталь, признается, хотел спать, но собратья не давали этого сделать.

В госпитале Купянска врачи сказали, что будут пытаться сохранить руку, но ситуация сложная.

— Уже на операционном столе мне сказали, что руку не спасут. Я сказал им: “Нет, так нет! А спать теперь можно?” Мне ответили, чтобы я спал. Я и уснул, — вспоминает Александр.

После операции мужчина пришел в себя уже в клиническом центре Харькова, врачи говорили, что он счастливчик — выжил. Александр потерял много крови, с правой стороны имеет вырванную рану размером 20х20 см, обломки в пояснице. Один из самых больших обломков остановился в полутора миллиметрах от почки, а другой влетел со спины через поломанную лопатку и прошел в нескольких миллиметрах от легких.

В итоге, я сегодня имею верхнюю левую культю размером 6-7 см и более 60 осколков по всему телу, — отмечает мужчина.

Мечты о протезе, чтобы держать автомат

Александр очень благодарен украинским врачам и называет их ангелами, ведь они проводят много часов на операциях и спасают жизнь. Кроме того, еще морально поддерживают бойцов и любезно с теплотой к ним относятся.

Из-за своих ранений Александр не может продолжить службу в боевой части, в другую он не хочет. Надеется, что когда-то будет иметь такой протез, который позволит ему надежно держать в руках автомат. Сейчас мужчина поддерживает связь с собратьями и волонтерит для них.

Александр не отчаялся и пытается жить активной жизнью. Всем, кто потерял концовку на войне, он советует следующее:

— Никогда не теряйте надежды. И как только пришли в себя после наркоза, старайтесь все делать сами, не просите о помощи! Всегда помните, что жизнь продолжается, будьте активны! — акцентирует он.

На войне многие потеряли концовки, но они продолжают жить и не теряют желания бороться. Ранее мы рассказывали историю Александра Будько, потерявшего две ноги, но не силу духа.

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