Рассказы

Потерял руку, получил более 60 осколков и и просто чудом выжил — история военного, который не отчаялся

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 марта 2023, 21:30
Історія військового Олександра Єліна, що мріє про протез, щоб тримати автомат
Фото: Армия.Inform

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