“Потерял глаза, защищая нашу страну”: история сапера Владислава и есть ли надежда вернуть ему зрение

Благодаря ребятам в украинской обороне, большинство из нас могут насладиться тихой небесной голубизной, увидеть работу пчелок-тружениц и сполна вдохнуть свежего, весеннего воздуха. Но многие из этих отважных — ребят в ВСУ, ГНСУ, ГСЧС, Нацполиции и других, в прежней жизни мирных людей, — положили на борьбу с россиянами собственную жизнь и здоровье.

Тысячи историй смертей. Десятки тысяч — увечий. И несколько таких, которые одновременно разрывают сердце и напоминают: не имеешь права сдаться ты, если они соревнуются за жизнь.

История Владислава — одна из таких. О нем в своем Instagram рассказали фотографы Константин и Влада Либеровы.

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Не приговор

Влад — сапер, добровольцем ушедший защищать Украину в первые недели после полномасштабного вторжения.

9 августа девушка Валерия узнала, что ее жених подорвался во время разминирования противопехотной мины. После долгих часов поиска она нашла Влада в одной из больниц. Врачам пришлось удалить ему глаза.

Владислав потерял глаза, защищая нашу страну.

Парень чудом остался жив, но решил не сдаваться. Они оба — Владислав и Валерия, — решили идти своим путем до конца, несмотря на слова, которые для другого человека могли бы стать приговором.

— Сегодня они узнают все возможные экспериментальные способы восстановления зрения. Это буквально будущее как с компьютерной игры: к головному мозгу благодаря электронике подсоединятся камеры, которые передают информацию в мозг, — пишут Либеровы.

Война показала нам самим и всему миру несокрушимый характер украинцев. И история Влада — именно такая.

Украинская медицина: военные реалии

Более двух тысяч сверхсложных операций на глазах совершили медики одной из днепровских больниц за год полномасштабной войны. В день хирурги делают по меньшей мере десять операций.

Благодаря современному оборудованию и опыту врачей, даже несмотря на сложные ранения или поражение пламенем, удается сохранить пациентам зрение. Удалять глаз приходилось только в нескольких случаях.

“Боевыми” ранениями глаз в Днепре занимаются с 2014 года. И с тех пор на счету врачей более двух тысяч сложных операций. Зрение возвращаются почти всегда, хотя были случаи, когда раненые ребята проводили в плену без должного ухода по семь месяцев.

Обычно пациентам делают по две – три операции, а затем у них есть время на восстановление и они полностью выздоравливают. Иногда военные даже снова возвращаются в ряды ВСУ.

И таких историй — много! Рассказ о семье, членам которой удалось вернуть зрение после взрывной волны — читай в материале.

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