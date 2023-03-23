“Втратив очі, захищаючи нашу країну”: історія сапера Владислава і чи є надія повернути йому зір

Завдяки хлопцям та дівчатам в українській обороні, більшість із нас має змогу насолодитися тихою небесною блакиттю, побачити роботу бджілок-трудівниць та сповна вдихнути свіжого, весняного повітря. Але багато з цих відважних — хлопців та дівчат у ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, Нацполіції та інших, в колишньому житті мирних людей, — поклали на боротьбу з росіянами власне життя та здоров’я.

Тисячі історій смертей. Десятки тисяч — каліцтв. І кілька таких, які водночас розривають серце та нагадують: не маєш права здатися ти, якщо за життя змагаються вони.

Історія Владислава — одна із таких. Про нього у своєму Instagram розповіли фотографи Костянтин та Влада Ліберови.

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Не вирок

Влад — сапер, який добровольцем пішов захищати Україну в перші тижні після повномасштабного вторгнення.

9 серпня дівчина Валерія дізналася, що її наречений підірвався під час розмінування протипіхотної міни. Після довгих годин пошуку вона знайшла Влада в одній із лікарень. Лікарям довелося видалити йому очі.

Владислав втратив очі, захищаючи нашу країну.

Хлопець дивом залишився живим, але вирішив не здаватись. Вони обоє — Владислав та Валерія, — вирішили йти своїм шляхом до кінця, попри слова, які для іншої людини могли б стати вироком.

— Сьогодні вони дізнаються про усі можливі експериментальні способи відновлення зору. Це буквально майбутнє, як з комп’ютерної гри: до головного мозку завдяки електроніці під’єднуються камери, які передають інформацію на мозок, — пишуть Ліберови.

Війна показала нам самим та всьому світові незламний характер українців. І історія Влада — саме така.

Українська медицина: воєнні реалії

Понад дві тисячі надскладних операцій на очах зробили медики однієї з дніпровських лікарень за рік повномасштабної війни. У день хірурги роблять щонайменше десять операцій.

Завдяки сучасному обладнанню та досвіду лікарів, навіть попри складні поранення чи ураження полум’ям, вдається зберегти пацієнтам зір. Видаляти око доводилося лише в кількох випадках.

“Бойовими” пораненнями очей у Дніпрі займаються з 2014 року. І з того часу на рахунку лікарів — понад дві тисячі складних операцій. Зір повертаються майже завжди, хоча були випадки, коли поранені хлопці проводили в полоні без належного догляду по сім місяців.

Зазвичай пацієнтам роблять по дві – три операції, а потім вони мають час на відновлення та повністю одужують. Інколи військові навіть знову повертаються до лав ЗСУ.

І таких історій — багато! Розповідь про родину, членам якої вдалося повернути зір після вибухової хвилі — читай у матеріалі.

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