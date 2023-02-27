Корекція зору без операції: як працюють нічні лінзи для очей та кому їх можна використовувати

Медицина не стоїть на місці, і тому покращити зір без операції нині можна навіть нічними контактними лінзами. Виробники гарантують миттєвий результат. А ми розповімо детальніше, як працюють нічні лінзи для очей, про їхні переваги та недоліки — читай у матеріалі.

Нічні лінзи для очей: як діють і чи безпечно їх використовувати

Офтальмологиня та спеціалістка з ортокератології Рада Пархомець розповіла 24 каналу, кому підійдуть нічні лінзи та як їх правильно вибирати. Нічні або ортокератологічні лінзи найчастіше використовують для корегування короткозорості, тож вони здатні справді покращити зір без операції.

Їх виготовляють індивідуально за допомогою замірів рогівки ока топографом. Це безболісно. Для ефективності в них потрібно спати не менш як вісім годин. Найкраще вони підходять тим, хто має міопію, яка прогресує.

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Варто зазначити, що нічні лінзи не лікують короткозорість, а лише корегують її. Щоб уникнути зворотного ефекту, потрібно носити їх та переходити на інше лікування за призначенням лікаря.

Нічні лінзи можна використовувати дорослим та дітям для корекції таких станів:

Міопія (короткозорість) до 7.0 діоптрій без астигматизму та з астигматизмом до 4 діоптрій.

Короткозорість у дітей та підлітків, що прогресує;

Короткозорість у дорослих, які не можуть або не хочуть вдаватися до рефракційної операції.

Для корекції міопії в дорослих, які не можуть постійно носити окуляри та контактні лінзи вдень (військові, спортсмени, водії тощо).

Без консультації лікаря не можна самостійно вдаватися до корекції зору нічними лінзами. Вони мають багато протипоказань, — зі слів офтальмологині Ради Пархомець.

Нічні лінзи: протипоказання та вартість

Нічні лінзи мають доволі широкий перелік протипоказань, ось основні з них:

запальні захворювання ока, придаткового апарату ока та орбіти;

важкі імунодефіцитні стани будь-якої етіології;

гострі інфекційні та запальні захворювання організму;

вагітність, лактація та грудне вигодовування;

аутоімунні захворювання;

цукровий діабет;

променева терапія та хіміотерапія до завершення лікування;

онкологічні захворювання.

Щоб визначити, чи підходить тобі корекція зору нічними лінзами, необхідно обов’язково відвідати лікаря та пройти обстеження, адже обмежень та протипоказань чимало.

Нічні лінзи не можуть нашкодити, якщо вони підібрані кваліфікованим лікарем та за умов правильного використання (гігієни).

Середня вартість нічних лінз коливається в межах 14-16 тис. грн на рік. Вони різняться виробником, дизайном та індивідуальними потребами пацієнта.

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