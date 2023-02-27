Здоровье и красота

Коррекция зрения без операции: как работают ночные линзы для глаз и кому их можно использовать

Анастасия Грубрина, редактор сайта 27 февраля 2023, 22:00
Нічні лінзи для очей: як діють і чи безпечно їх використовувати
Фото: Unsplash

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