Коррекция зрения без операции: как работают ночные линзы для глаз и кому их можно использовать

Медицина не стоит на месте, поэтому улучшить зрение без операции сейчас можно даже ночными контактными линзами. Производители гарантируют мгновенный результат. А мы расскажем подробнее, как работают ночные линзы для глаз, об их преимуществах и недостатках — читай в материале.

Ночные линзы для глаз: как действуют и безопасно ли их использовать

Офтальмолог и специалист по ортокератологии Рада Пархомец рассказала 24 каналу, кому подойдут ночные линзы и как их правильно выбирать. Ночные или ортокератологические линзы чаще всего используют для коррекции близорукости, поэтому они действительно способны улучшить зрение без операции.

Их изготавливают индивидуально с помощью замеров роговицы глаза топографом. Это безболезненно. Для эффективности в них нужно спать не менее восьми часов. Лучше всего они подходят тем, кто имеет прогрессирующую миопию.

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Следует отметить, что ночные линзы не лечат близорукость, а лишь корректируют ее. Чтобы избежать обратного эффекта, нужно носить их и переходить на другое лечение по назначению врача.

Ночные линзы можно использовать взрослым и детям для коррекции таких состояний:

Миопия (близорукость) до 7.0 диоптрий без астигматизма и с астигматизмом до 4 диоптрий.

Прогрессирующая близорукость у детей и подростков.

Близорукость у взрослых, которые не могут или не хотят прибегать к рефракционной операции.

Для коррекции миопии у взрослых, которые не могут постоянно носить очки и контактные линзы днем (военные, спортсмены, водители и другие).

Без консультации врача нельзя самостоятельно прибегать к коррекции зрения ночными линзами. У них много противопоказаний, — по словам офтальмолога Рады Пархомец.

Ночные линзы: противопоказания и стоимость

Ночные линзы имеют достаточно широкий перечень противопоказаний, вот основные из них:

воспалительные заболевания глаза, придаточного аппарата и орбиты;

тяжелые иммунодефицитные состояния любой этиологии;

острые инфекционные и воспалительные заболевания организма;

беременность, лактация и грудное вскармливание;

аутоиммунные заболевания;

сахарный диабет;

лучевая терапия и химиотерапия до завершения лечения;

онкологические заболевания.

Чтобы определить, подходит ли тебе коррекция зрения ночными линзами, необходимо обязательно посетить врача и пройти обследование, ведь ограничений и противопоказаний немало.

Ночные линзы не могут навредить, если они подобраны квалифицированным врачом и при правильном использовании (гигиене).

Средняя стоимость ночных линз колеблется в пределах 14–16 тыс. грн в год. Они отличаются производителем, дизайном и индивидуальными потребностями пациента.

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