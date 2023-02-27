Коррекция зрения без операции: как работают ночные линзы для глаз и кому их можно использовать

Медицина не стоит на месте, поэтому улучшить зрение без операции сейчас можно даже ночными контактными линзами. Производители гарантируют мгновенный результат. А мы расскажем подробнее, как работают ночные линзы для глаз, об их преимуществах и недостатках — читай в материале.
Офтальмолог и специалист по ортокератологии Рада Пархомец рассказала 24 каналу, кому подойдут ночные линзы и как их правильно выбирать. Ночные или ортокератологические линзы чаще всего используют для коррекции близорукости, поэтому они действительно способны улучшить зрение без операции.
Их изготавливают индивидуально с помощью замеров роговицы глаза топографом. Это безболезненно. Для эффективности в них нужно спать не менее восьми часов. Лучше всего они подходят тем, кто имеет прогрессирующую миопию.
Следует отметить, что ночные линзы не лечат близорукость, а лишь корректируют ее. Чтобы избежать обратного эффекта, нужно носить их и переходить на другое лечение по назначению врача.
Ночные линзы можно использовать взрослым и детям для коррекции таких состояний:
Без консультации врача нельзя самостоятельно прибегать к коррекции зрения ночными линзами. У них много противопоказаний, — по словам офтальмолога Рады Пархомец.
Без консультации врача нельзя самостоятельно прибегать к коррекции зрения ночными линзами. У них много противопоказаний, — по словам офтальмолога Рады Пархомец.
Фото: Unsplash
Ночные линзы имеют достаточно широкий перечень противопоказаний, вот основные из них:
Чтобы определить, подходит ли тебе коррекция зрения ночными линзами, необходимо обязательно посетить врача и пройти обследование, ведь ограничений и противопоказаний немало.
Ночные линзы не могут навредить, если они подобраны квалифицированным врачом и при правильном использовании (гигиене).
Средняя стоимость ночных линз колеблется в пределах 14–16 тыс. грн в год. Они отличаются производителем, дизайном и индивидуальными потребностями пациента.
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