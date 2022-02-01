“Я работаю за компьютером целый день. Как сохранить зрение в таких условиях?”

При работе с компьютером можно делать разные упражнения. Есть даже специальные приложения на телефон типа будильника, позволяющие ставить напоминание об этом.

Главная твоя задача — переводить взгляд на разноотдаленные объекты и в окно, поскольку при работе с компьютером мы долго смотрим на экран на близком расстоянии.

Поэтому мышцы глаз находятся в постоянном напряжении. Особенно важно выполнять упражнения людям с близорукостью, потому что длительная работа за компьютером — один из факторов усиления миопии.

Как часто нужно выполнять упражнения для глаз

Американская ассоциация офтальмологов рекомендует каждые 20 минут отрываться от монитора на 20 секунд и смотреть на точку в 20 футах (примерно шесть метров) от себя.

Однако за работой мы не замечаем, как проходит время, поэтому выполнять такое упражнение довольно сложно. Достаточно отрываться от экрана каждые полчаса-час или при необходимости — когда чувствуешь усталость, изображение расплывается в глазах и т.д.

Положение монитора важно

Компьютерный зрительный синдром включает в себя не только усталость глазных мышц при работе с компьютером на близком расстоянии, но и ряд других проблем.

Например, из-за вынужденного положения головы развивается остеохондроз позвоночника. Часто экран компьютера смещен относительно центральной оси, поэтому шея постоянно наклонена в одну сторону.

Поэтому сосуды могут плохо работать, что приводит к проблемам со зрением. Расстояние от компьютера до глаз должно быть примерно 60-70 см, а экран должен размещаться чуть ниже зрительной оси (на 10-15 см) и стоять прямо.

Рекомендуется работать за компьютером при хорошем освещении так, чтобы лампа или естественный свет не слепили глаза. Желательно работать в дневное время, потому что тогда нагрузка на глаза меньше.

Продолжительность работы с компьютером не должна превышать шесть – восемь часов.

Есть ли смысл купить очки с защитой от синего света

Да, есть. Очки для защиты от компьютера защищают сетчатку глаза от синего спектра, который губительно действует на нее.

Однако очки не спасают от сухости глаз.

О чем свидетельствует сухость глаз

Синдром сухого глаза тоже относится к компьютерному зрительному синдрому. Любое зрительное напряжение (например, длительная езда за рулем) вызывает нарушение моргания.

Если обычно в течение минуты мы моргаем пять раз и чаще, то при работе с компьютером это происходит гораздо реже. Для нас это незаметно, поэтому заставить себя моргать и постоянно контролировать себя невозможно.

Другой причиной сухости глаз могут быть лекарства, принимаемые пациентом: гормональные таблетки (например, комбинированные оральные контрацептивы), сосудосуживающие капли для носа, препараты от давления, антидепрессанты и т.д.

Поэтому, работая за компьютером, нужно не только смотреть вдаль, но и чаще моргать.

Если ты страдаешь сухостью глаз, чувствуешь жжение, имеешь ярко выраженную реакцию на пар или ветер, то нужно капать увлажняющие капли.

Как выбрать увлажняющие капли для глаз

Увлажняющие капли для глаз бывают разные. В слезной пленке есть три слоя: липидный, водный и муциновый.

У некоторых пациентов наблюдается недостаток липидного слоя, поэтому им показана одна группа препаратов. Другим может не хватать водного слоя — это совсем другая категория капель.

Неправильно подобранные капли не то, что не улучшают ситуацию, а могут ее усугублять.

Довольно часто пациенты ошибаются в выборе капель, потому что самостоятельно идут в аптеку и покупают их или же привозят из-за границы и думают, что это лучшее лекарство в мире.

Но преимущественно в составе капель имеется сосудосуживающий компонент. Так пациенты попадают в замкнутый круг. Они начинают использовать капельки, временно ликвидирующие красноту, но совсем не убирающие сухость.

Через несколько часов после применения действие капель проходит и глазные сосуды расширяются еще больше. Чем дольше пациенты их капают (а это могут быть месяцы и даже годы), тем краснее и суше глаза.

Обязательно контролируй состав капель, а лучше обратись к офтальмологу.

Можно ли использовать капли для глаз на постоянной основе

Капли для глаз действуют симптоматически. К примеру, зимой кожа рук становится более сухой. Тогда мы увлажняем ее кремом и становится легче. Капли действуют похожим образом.

Некоторым пациентам нужно использовать капли пожизненно. Это касается тех, кто принимает мочегонные препараты для контроля давления, людей с нарушениями обмена веществ, например сахарным диабетом и т.д.

Иначе они будут испытывать дискомфорт и это может заканчиваться конъюнктивитом.

Когда люди выбирают самолечение вместо визита к врачу, это может обернуться еще большими проблемами для здоровья. Наверное, ты неоднократно сталкивался с дилеммой — пить или не пить антибиотики.

И часто украинцы выбирают первый вариант, пренебрегая консультацией врача. Читай, как правильно пить антибиотики.