Советы

“Я работаю за компьютером целый день. Как сохранить зрение в таких условиях?”

Отвечает
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Виктория Ратушнюк

Врач-офтальмолог

Елена Яковлева, редактор сайта 01 февраля 2022, 13:00
Як зберегти зір при роботі з комп'ютером
Фото: Unsplash

Советы

“Я работаю за компьютером целый день. Как сохранить зрение в таких условиях?”
Отвечает
Вікторія Ратушнюк - офтальмолог
Виктория Ратушнюк
Врач-офтальмолог

“Ребенок трех лет не слышит моих просьб. Как до него достучаться?”
Отвечает
карпачев
Дмитрий Карпачов
Детский психолог, телеведущий

“Всегда после приёма пищи хочется пить чай со сладким, можно ли так делать?”
Отвечает
Регина Бобина нутрициолог
Регина Бобина
Нутрициолог, Instagram-блоггер

“Как выучить английский после 40 лет?”
Отвечает
“Я работаю за компьютером целый день. Как сохранить зрение в таких условиях?”
Александра Косач
Преподаватель английского языка

“У меня ломкие волосы на кончиках: бальзамы и масла не действуют. Что делать?”
Отвечает
“Я работаю за компьютером целый день. Как сохранить зрение в таких условиях?”
Кузьма Хобзей
Врач-дерматолог и трихолог

“Жена предлагает отказаться от соли. Действительно ли она так вредна?”
Отвечает
Анастасія Голобородько
Анастасия Голобородько
Сертифицированный нутрициолог, консультант по питанию, фуд-терапевт
Олексій Тригубенко про бізнес
Читать дальше
От бизнес-идеи до стартового капитала: советы Алексея Тригубенко для начинающих предпринимателей
Зірка на сцені
Читать дальше
Травмы и личностные расстройства: психолог о том, что кроется за ошеломительным успехом

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь