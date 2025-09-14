Ничего не вижу с этим телефоном: как расслабить глаза за 20 секунд

Реальность сейчас такова, что наши глаза постоянно находятся в напряжении — утром мы залипаем в телефон, пока едем на работу, на работе — сидим в компьютере, по дороге домой — снова листаем видео в телефоне, а вечером смотрим телевизор. Наши глаза могут отдохнуть только ночью, если не мониторят полеты дронов!

А как можно расслабить глаза и отвлечься от экрана? Офтальмолог поделилась легким упражнением, которое делается через 20 секунд, пишет Real Simple.

Как быстро расслабить глаза: совет офтальмолога

Лимиты времени на телефонах уверенно игнорируются, когда смотришь интересное антикоррупционное расследование или пролистываешь десяток тиктоков на ночь. Телефоны не отдыхают, как и наши глаза. А стоит делать перерывы, чтобы не испортить зрение!

Американские исследователи из Nielsen определили, что взрослые американцы каждый день проводят в телефоне не менее 8 часов. Эти данные точно близки к украинским. Ведь кроме новостей мы часто мониторим тревоги. За все расплачивается наша нервная система и глаза.

Чаще всего время за экраном не приводит к повреждениям зрения, об этом говорят врачи. И все же постоянное залипание в телефоне влияет на комфорт и здоровье глаз. Когда мы чем-то заинтересованы в телефоне, мы реже моргаем, и поэтому глаза пересыхают.

Кроме пересыхания глаз, редкое моргание грозит усталостью глаз и раздражением. К тому же синий свет вызывает сильное возбуждение нервной системы. А постоянное использование телефона может даже нарушить циркадные ритмы.

Если у тебя начался зуд глаз, сухость или слезоточивость, а также чувство затуманенного зрения с головными болями, причиной может быть чрезмерное время в телефоне. Облегчить эти симптомы можно благодаря несложному упражнению.

Упражнение для расслабления глаз

Лучшим для глаз, конечно, будет визит к врачу и плановая проверка зрения. Так врач поделится состоянием твоего зрения и предложит тебе вариант, как улучшить свой комфорт — методом капель, очков, линз, лазерной коррекции или простыми советами.

Отказаться от телефонов пока не реально, так что придется запомнить способ, как расслабить глаза после экранов. Во-первых, можно планировать перерывы от гаджетов. Например, поставить напоминание — раз в полчаса откладывать телефон на полчаса или час.

Во-вторых, делай упражнение 20-20-20 для глаз. Им поделилась доктор из Нью-Йорка София Висанджи.

Каждые 20 минут использования телефона смотрите на расстояние 20 футов (6 метров) в течение 20 секунд.

Можно ставить таймеры или песочные часы. И раз в 20 минут отводить глаза вдаль на 20 секунд.

А еще, чтобы не перенапрягать глаза, старайся чаще моргать, когда работаешь за ноутбуком или в телефоне. Расстояние от глаз до экрана должно быть не менее 50 см. А еще удачной инвестицией в зрение будут очки, блокирующие синий свет. Пока нет исследований эффективности таких очков, но лишними они точно не будут.

Зрение нужно проверять по крайней мере раз в год, ведь мы постоянно работаем за компьютерами и сидим в телефонах! Но не всегда есть возможность и деньги, чтобы пойти к офтальмологу. Как проверить зрение самостоятельно?

