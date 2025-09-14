Нічого не бачу з цим телефоном: як розслабити очі за 20 секунд

Реальність нині така, що наші очі постійно перебувають у напрузі — зранку ми залипаємо у телефон, поки їдемо на роботу, на роботі — сидимо в комп’ютері, дорогою додому — знов гортаємо відео в телефоні, а ввечері дивимося телевізор. Наші очі можуть відпочити лише вночі, якщо не моніторять польоти дронів!

А як можна розслабити очі й відволікти від екрана? Офтальмологиня поділилася легкою вправою, яка робиться за 20 секунд, пише Real Simple.

Як швидко розслабити очі: порада офтальмологині

Ліміти часу на телефонах впевнено ігноруються, коли дивишся цікаве антикорупційне розслідування чи гортаєш десяток тіктоків на ніч. Телефони не відпочивають, так само як і наші очі. А варто робити перерви, аби не зіпсувати свій зір!

Американські дослідники з Nielsen визначили, що дорослі американці щодня проводять у телефоні щонайменше 8 годин. Ці дані точно близькі до українських. Адже крім новин, ми часто моніторимо тривоги. За все розплачується наша нервова система й очі.

Найчастіше час за екраном не призводить до пошкоджень зору, про це кажуть лікарі. Та все ж постійне сидіння у телефоні впливає на комфорт і здоров’я очей. Коли ми чимось зацікавлені у телефоні, ми рідше кліпаємо, і через це очі пересихають.

Крім пересихання очей, рідке кліпання загрожує втомою очей і подразненням. До того ж синє світло викликає сильне збудження нервової системи. А постійне використання телефона може навіть порушити циркадні ритми.

Якщо в тебе почався зуд очей, сухість чи сльозоточивість, а також є відчуття затуманеного зору з головними болями, причиною може бути надмірний час у телефоні. Полегшити ці симптоми можна завдяки нескладній вправі.

Вправа для розслаблення очей

Найкращим для очей, звісно ж, буде візит до лікаря та планова перевірка зору. Так лікар поділиться станом твого зору і запропонує тобі варіант, як покращити свій комфорт — методом крапель, окулярів, лінз, лазерної корекції або ж простими порадами.

Відмовитися від телефонів поки не реально, тож доведеться запам’ятати спосіб, як розслабити очі після екранів. По-перше, можна планувати перерви від гаджетів. Наприклад, поставити нагадування — раз на півгодини відкладати телефон на півгодини чи годину.

По-друге, роби вправу 20-20-20 для очей. Нею поділилася докторка з Нью-Йорка Софія Вісанджі.

Кожні 20 хвилин використання телефона дивіться на відстань 20 футів (6 метрів) протягом 20 секунд.

Можна ставити таймери чи пісочний годинник. І раз на 20 хвилин відводити очі вдалину на 20 секунд.

А ще, аби не перенапружувати очі, намагайся частіше кліпати, коли працюєш за ноутбуком чи в телефоні. Відстань від очей до екрана має бути щонайменше 50 см. А ще вдалою інвестицією у зір будуть окуляри, що блокують синє світло. Поки немає досліджень ефективності таких окулярів, та зайвими вони точно не будуть.

Зір потрібно перевіряти принаймні раз на рік, адже ми постійно працюємо за комп’ютерами і сидимо в телефонах! Та не завжди є можливість і гроші, аби піти до офтальмолога. Як перевірити зір самостійно?

