Якщо немає змоги відвідати офтальмолога — як перевірити зір вдома

У сучасному світі гаджетів та технологій дедалі більше людей мають поганий зір. Проте не у всіх є змога відвідати лікаря.

Лікар-офтальмолог Михайло Білий розповів для 24 каналу про способи перевірки зору в домашніх умовах.

Наголошуємо, що ці тести не замінять професійної діагностики, тому завжди треба звертатися до спеціаліста.

Зараз також дивляться

Як часто відвідувати офтальмолога

Якщо у людини немає проблем із зором й у родині немає спадкових захворювань, то відвідувати окуліста можна:

дитині до шести років: у два-три місяці, у рік, у три роки, а потім у шість років. Обов’язковий огляд перед школою, щоб зрозуміти готовність зорового аналізатора до навантажень на близькій відстані;

до 17 років — раз на рік;

до 40 — раз на 2 роки;

до 50 — щороку;

50+ — щопівроку.

Як перевірити зір у домашніх умовах

— Для перевірки вад існують спеціальні таблиці, рисунки, кольорові тести. Усе це можна знайти в інтернеті й пройти тестування на комп’ютері або надрукувавши на папері, — пояснює офтальмолог.

Загальна діагностика

Визначити, чи нормальний у тебе зір або ж короткозорість/далекозорість, допоможе дуохромний тест. Очі треба перевіряти по черзі.

На червоному й зеленому полях розташовано десять рядків із літерами. Якщо з обох боків букви видно однаково чітко — із зором усе гаразд. Якщо ж на одному фоні людина бачить яскравіші, чіткіші, темніші — є проблеми.

За короткозорості видніші ті, що на червоному полі, за далекозорості — на зеленому.

Гострота зору

Якщо ти помітив(-ла) певні проблеми, скористайся таблицею Сивцева, щоб перевірити відхилення зору від норми. Є два способи.

Треба надрукувати таблицю на матовому білому папері. Вийде три аркуші альбомної орієнтації. Їх потрібно склеїти й закріпити на стіні, яка підсвічується лампою. Нижній рядок має бути на рівні очей, ти маєш відійти на відстань 5 м. Далі — як на прийомі у лікаря. Затули око рукою й дивися на рядки. Запам’ятай, який рядок бачиш чітко. Так само й з другим оком. Якщо погано бачиш останні чотири рядки, треба йти до спеціаліста. Інший спосіб — комп’ютерний. Тут все залежить від діагоналі монітора: 21 (роздільна здатність 1920 х 1080), 19 (1280 х 1024), 17 (1024 х 768) чи 15 (800 х 600). Вибери потрібний розмір, сядь на відстані 1 м від екрана й дивися на таблицю. Число ліворуч від рядка означає рівень зору. Наприклад: 0,3 – це 30% зору, 1 – 100%.

Діагностика астигматизму

Ще однією проблемою, чому людина не чітко бачить літери, може бути астигматизм. За цього захворювання предмети можуть двоїтися, викривлятися, очі — швидко втомлюватися, а голова — боліти.

— Можна пройти тест, що містить три рисунки: багатопроменеву фігуру, чотири заштриховані квадрати та зірку Сіменса. У разі проблем одні промені здаватимуться темнішими, інші нечіткими, якісь із квадратів — сірими. А в зірці лінії розпливатимуться або перетинатимуть одна одну, — підкреслив лікар.

Тест на дистрофію сітківки

Макулодистрофія виникає через дегенеративні зміни судин сітківки. До цього захворювання більше схильні жінки, люди похилого віку, курці, ті, хто неповноцінно харчується, часто перебувають на сонці без окулярів, мають спадкову схильність.

Щоб виявити цю проблему, використовують тест Амслера. Якщо ти користуєшся лінзами чи окулярами, тест варто проходити в них.

Зображення повинно бути на відстані 30 см від очей. Спочатку кілька секунд дивися одним оком на чорну крапку в центрі, потім так само іншим.

Якщо лінії сітки не мають викривлень та сірих плям, тоді усе в нормі.

Тест на дальтонізм

Нездатність розрізняти деякі кольори є спадковою і частіше трапляється серед чоловіків. Але трапляються різні випадки.

Перевірити дефект сприйняття кольорів можна тестом на дальтонізм, що складається з 13 карток, де на кульковому забарвленні розміщені цифри.

Нагадуємо, якщо відчуваєш якийсь дискомфорт чи помітив(-ла) проблеми із зором, варто звернутися до лікаря.

Зараз багато людей працюють дистанційно та проводять багато часу за гаджетами. Раніше ми розповідали, як покращити та зберегти зір, працюючи за комп’ютером.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!