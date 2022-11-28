Якщо немає змоги відвідати офтальмолога — як перевірити зір вдома

У сучасному світі гаджетів та технологій дедалі більше людей мають поганий зір. Проте не у всіх є змога відвідати лікаря.
Лікар-офтальмолог Михайло Білий розповів для 24 каналу про способи перевірки зору в домашніх умовах.
Наголошуємо, що ці тести не замінять професійної діагностики, тому завжди треба звертатися до спеціаліста.
Якщо у людини немає проблем із зором й у родині немає спадкових захворювань, то відвідувати окуліста можна:
— Для перевірки вад існують спеціальні таблиці, рисунки, кольорові тести. Усе це можна знайти в інтернеті й пройти тестування на комп’ютері або надрукувавши на папері, — пояснює офтальмолог.
Визначити, чи нормальний у тебе зір або ж короткозорість/далекозорість, допоможе дуохромний тест. Очі треба перевіряти по черзі.
На червоному й зеленому полях розташовано десять рядків із літерами. Якщо з обох боків букви видно однаково чітко — із зором усе гаразд. Якщо ж на одному фоні людина бачить яскравіші, чіткіші, темніші — є проблеми.
За короткозорості видніші ті, що на червоному полі, за далекозорості — на зеленому.
За короткозорості видніші ті, що на червоному полі, за далекозорості — на зеленому.
Дуохромний тест для зору / Фото happylook
Якщо ти помітив(-ла) певні проблеми, скористайся таблицею Сивцева, щоб перевірити відхилення зору від норми. Є два способи.
Ще однією проблемою, чому людина не чітко бачить літери, може бути астигматизм. За цього захворювання предмети можуть двоїтися, викривлятися, очі — швидко втомлюватися, а голова — боліти.
— Можна пройти тест, що містить три рисунки: багатопроменеву фігуру, чотири заштриховані квадрати та зірку Сіменса. У разі проблем одні промені здаватимуться темнішими, інші нечіткими, якісь із квадратів — сірими. А в зірці лінії розпливатимуться або перетинатимуть одна одну, — підкреслив лікар.
Зірка Сіменса / Фото happylook
Макулодистрофія виникає через дегенеративні зміни судин сітківки. До цього захворювання більше схильні жінки, люди похилого віку, курці, ті, хто неповноцінно харчується, часто перебувають на сонці без окулярів, мають спадкову схильність.
Щоб виявити цю проблему, використовують тест Амслера. Якщо ти користуєшся лінзами чи окулярами, тест варто проходити в них.
Щоб виявити цю проблему, використовують тест Амслера. Якщо ти користуєшся лінзами чи окулярами, тест варто проходити в них.
Зображення повинно бути на відстані 30 см від очей. Спочатку кілька секунд дивися одним оком на чорну крапку в центрі, потім так само іншим.
Тест Амслера / Фото Wiki
Якщо лінії сітки не мають викривлень та сірих плям, тоді усе в нормі.
Нездатність розрізняти деякі кольори є спадковою і частіше трапляється серед чоловіків. Але трапляються різні випадки.
Перевірити дефект сприйняття кольорів можна тестом на дальтонізм, що складається з 13 карток, де на кульковому забарвленні розміщені цифри.
Тест на дальтонізм / Фото Wiki
Нагадуємо, якщо відчуваєш якийсь дискомфорт чи помітив(-ла) проблеми із зором, варто звернутися до лікаря.
Зараз багато людей працюють дистанційно та проводять багато часу за гаджетами. Раніше ми розповідали, як покращити та зберегти зір, працюючи за комп’ютером.
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