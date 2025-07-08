На що може бути алергія у липні: пилок яких рослин може зіпсувати твоє літо

У липні природа розквітає, як ніколи, та алергікам частенько не до милування: у повітрі багато пилку, який може стати справжньою бідою для чутливих до нього людей. Як же убезпечити себе, щоб на прогулянці не страждати від чхання та сльозотечі?

Варто завчасно дізнатися, на що може бути алергія у липні та планувати відпочинок якомога далі від небезпечних для тебе рослин. Тож що з алергенів цвіте у липні — дізнайся у матеріалі.

На що може бути алергія у липні

У липні природа в самому розпалі: цвітуть польові трави, дозрівають зернові культури, дерева активно виділяють пилок. Хто з них може стати причиною алергії — ми склали для тебе докладний список.

Пилок яких рослин викликає алергію в липні

злакових трав: пирію, тимофіївки, вівсяниці лучної, м’ятлика лугового, стоколоса безостого, лисохвоста, мітлюга, левиці, ковили, житняку — вони цвітуть з червня по середину липня;

пирію, тимофіївки, вівсяниці лучної, м’ятлика лугового, стоколоса безостого, лисохвоста, мітлюга, левиці, ковили, житняку — вони цвітуть з червня по середину липня; лободи, полину — бур’янів, які зацвітають ближче до середини та кінця місяця;

— бур’янів, які зацвітають ближче до середини та кінця місяця; жита, вівса, пшениці — страждають люди, які проживають поряд з полями або працюють у сільському господарстві;

— страждають люди, які проживають поряд з полями або працюють у сільському господарстві; деяких дерев — липи, дуб, каштан можуть затримати період пилку на липень.

Як проявляє себе алергія у липні

Алергія в липні може бути схожою на застуду: тече з носа, хочеться постійно чхати, з’являється свербіж у носі чи закладеність. Очі червоніють, сльозяться, сверблять.

Часто додається ще й постійна втома, головний біль чи неуважність, бо організм просто виснажується через алергію. А у декого на шкірі з’являються висип або подразнення, особливо якщо пилок потрапляє на тіло.

Щоб менше страждати на алергію влітку, намагайся лишатися вдома у суху і вітряну погоду, коли активно літає пилок. Найкраще гуляти після дощу, коли алергени прибиті до землі. А повертаючись додому, вмивати руки та обличчя.

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